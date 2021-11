Sivert Wiig klar for verdenscupåpning i Finland: – Ekstremt stort

Ålgård-løperen er klar for sesongens første verdenscuprenn.

Sivert Wiig i aksjon under søndagens 15 kilometer fristil på Beitostølen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Fredagens sprint i den nasjonale åpningshelgen på Beitostølen blåste bort.

Det var et renn Sivert Wiig (24) hadde sett fram til, en mulighet for å vise seg fram for landslagsledelsen.

Men mandag ble det klart at Wiig får sjansen til å gå kommende helgs verdenscuprenn i finske Ruka likevel.

– Det skal gås klassisk sprint i Ruka og da legger vi fjorårets resultater til grunn. Det er da naturlig å gi Sivert Wiig sjansen, sier landslagstrener i sprint Arild Monsen i en pressemelding mandag.

Les også Sivert Wiig ble tatt ut til VM og drømte om landslaget. I stedet fikk han en tøff beskjed

Samle overskudd

Sivert Wiig sier han fikk beskjeden søndag. Og det var en gledelig beskjed å få:

– Det er veldig stort å få sjansen i sesongens første verdenscuprenn. Det blir en fin mulighet til å vise meg fram. Og gjør jeg det bra der, kan det åpne seg flere muligheter, sier 24-åringen til Aftenbladet.

Helgen etter er det nemlig verdenscup på Lillehammer. Det er store sjanser for at Wiig også får sjansen der hvis han biter godt fra seg i Finland.

Han sier han hadde regnet med å få sjansen i Ruka ettersom fredagens sprint ble avlyst og fjorårets resultater lå til grunn for uttaket.

– Motivasjonen er stor. Det blir ikke noe problem å komme seg ut på trening nå. Men det er minimalt hva du får gjort av trening før helgen. Det handler mer om å lade opp og få samlet overskudd til helgen, sier Wiig som gikk to verdenscupsprinter forrige sesong.

Under åpningshelgen på Beitostølen gikk han begge distanserennene: Lørdag ble han nummer 78 på 15 kilometer klassisk. Søndag endte han som nummer 57 på 15 kilometer fristil.

Les også I 2001 ble Tor-Arne Hetland tidenes første verdensmester i sprint. 20 år senere drømmer Sivert Wiig om å ta opp arven

Drømmer om finale

Onsdag setter han seg på flyet til Finland sammen med resten av den norske troppen. Sprinten går fredag.

– Hva håper du på i Ruka?

– Drømmen er finale. Jeg vil være fornøyd hvis jeg kommer dit. Jeg blir skuffet om jeg ikke tar meg til en semifinale. Jeg håper å kunne kjempe med de aller beste i en finale.

Prolog-raske Wiig mener løypen i Ruka skal passe ham bra.

– Det siste halvannet minuttet er bare jobbing. Det er en bakke, så flater det ut inn til mål. Det handler om å spare mest mulig til avslutningen.

Norge sender seks sprintere til Finland. Fem var forhåndsuttatt, den siste plassen gikk til Sivert Wiig.

Herresprinterne som går i Ruka:

Pål Golberg, Gol IL

Emil Iversen, IL Varden Meråker

Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL

Håvard Solås Taugbøl, Lillehammer SK

Erik Valnes, Bardufoss og Omegn IF

Sivert Wiig, Gjesdal IL, Team ELON Vest