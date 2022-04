Oilers holder ord: Henter ukrainsk hockeylag til Stavanger

Spillerne på Sdyshor 2007 avbildet tidligere i vår etter at de ankom polske Sanok der de har oppholdt seg de siste ukene etter at de forlot hjemlandet Ukraina bare timer før hjembyen ble bombet. Neste uke kommer de til Stavanger.

Få timer etter at disse ukrainske ishockeyspillerne forlot hjembyen, regnet russiske bomber over Kharkiv. Historien rørte Oilers som har samlet inn flere hundre tusen kroner i nødhjelp. Og nå sørger Oilers for at Sdyshor 2007-spillerne kommer til Stavanger.

