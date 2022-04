Martin Ramsland matchvinner nok en gang: – Herlig med både poeng og scoringer

Martin Ramsland har virkelig vist seg fram som Sandnes Ulf-spiller. I kveldens kamp scoret han begge målene og sørget for nok en seier for de lyseblå.

Martin Ramsland scoret seiersmålet to minutter på overtid i en meget dramatisk kamp. Dermed sørget han for at Sandnes Ulf topper tabellen etter to spilte kamper.

