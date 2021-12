Mål for Borussia Dortmund!

Hertha Berlin 0 - 1 Borussia Dortmund Mål: Julian Brandt Målgivende: Erling Braut Haaland

Brandt får ballen inne i feltet og chipper den elegant i mål! Hvem slår den målgivende pasningen? Erling Braut Haaland! Reprisen viser imidlertid at den muligens går fra Haaland og via et forsvarsbein. Spørs om han får den offisielt registrert.