Fløya-børsen: «Fløya knust ut av cupen av 1.divisjonslaget fra hovedstaden»

KAPTEIN: Vebjørn Atle Skorpen mot Eidsvold Foto: Håkon Steinmo

2. runde Norgesmesterskapet

Fløya Arena 31.07.2021

Fløya 1 (0)

KFUM 5 (3)

Mål: 0–1 (9) Philip Eng Romsaas, 0–2 (30) Alagie Sanyang, 0–3 (37) Juba Moula, 1–3 (48) Birk Berg-Johansen, 1–4 (58) Christopher Lindquist, 1–5 (73) Juba Moula

Sjanser: 3–9

Cornere: 2–2

Kort utdelt: (29) Johan Olsen Gravrok, (64) Mads Aimar Bakkeby, (90) Martin Rydningen.

Tilskuere: 53

Dommer: Hakan Catalgøl (Løvenstad). Assistentdommer 1: Sander Teigen Badar. Assistentdommer 2: Markus Johan Nymoen.

Fløya - KFUM

Fløya tok imot 1.divisjonslaget KFUM fra hovedstaden i 2. runde i Norgesmesterskapet. For en uke siden slo Fløya TUIL på Fløya arena på straffekonk etter at kampen endte 2–2 på fulltid. Det var Birk Berg-Johansen og Scott Fitzgerald som puttet mål i det 90. og 95. spilleminutt for de grøntkledde på hjemmebane. Mot KFUM stiller Fløya uten midtbanespiller Abdikani Abdi nummer 8 som forleden spilte en bra kamp mot Vålerenga 2 noen dager siden. Angrepsspilleren Mendy var heller ikke å finne i troppen mot KFUM. Markus Strige Hardy som vanligvis har startet kampene for Fløya er heller ikke med i troppen, så Marcus Ellingsen Andersen fikk muligheten til å vise seg frem. De hadde heller ingen reservekeepere på benken.

I det Fløya startet kampen kom KFUM i uhyrene fart mot 16-meteren og kom til et knallhardt skudd som den gang havnet hos Andersen i fast grep. Tidlig i kampen viste Fløyaspillerne ro da laget fra hovedstaden satt et høyt press. Etter 10 minutter spilt var det KFUM som kom til kampens første scoring da Philip Eng Romsaas snek seg gjennom backlinjen til Fløya med et løp, mottok ballen og vendte av seg keeper. Til tross for tidlig scoring imot hadde Fløya til tider gode kombinasjoner innad laget som ledet til halvgode overganger, men manglet sluttprodukt nærme KFUMs boks.

I det Falck bryter en pasning fra KFUM og slår en fin skrupasning gjennom til kaptein Vebjørn Skorpen kom Fløya til en god mulighet da en umarkert Yngvar Johansen header rett på keeper. Uten tvil Fløyas beste sjanse etter de første 15 minuttene.

Etter 30. minutter spilt satte KFUM sin andre scoring etter at Mohammed Mahnin slo en lekker pasning på spiss Sanyang som satt ballen kaldt i mål. Laget fra hovedstaden fortsatte å utnytte venstresiden av banen fram mot pause. I det 37. minuttet løsnet det for Moula som med et lekkert veggspill sammen med Sortevik kom til mål og satt 0–3 scoringen. Rett før pause kom KFUM til sin 8. målsjanse, men da headingen kom var Andersen våken og reddet med fast grep. Pause.

Fløya åpnet 2. omgang med scoring da Magnus Mikkelsen vendte opp mot målet og fant Berg-Johansen i en fantastisk slått pasning gjennom. Berg-Johansen sørget så for reduseringen. Fløya lå godt an for en ny redusering, men fikk heller nok en scoring midt i fleisen da innbytter Christopher Lindquist satte KFUMs fjerde scoring for dagen.

KFUMs ving Juba Moula utmerket seg veldig på Fløya Arena og noterte seg sitt andre mål for dagen i det 73. spilleminutt. Det ble en tøff cup-exit for Fløya som tapte 5–1 til slutt på hjemmebane.

Marcus Ellingsen Andersen 3

Lever litt på kanten da han skapte åpent mål i det han skulle heade tilbake et utspill fra KFUM-keeperen, men bommer litt på ball. KFUM traff heldigvis for Andersen like utfor stolpen. Ellers leverer Andersen leverer han en ok kamp hvor han redder det som kommer på han, men får dessverre for mange mål i sekken.

Henrik Fløgum 5

Fint overblikk og gode stående taklinger. Håndterer ball godt og gjør få feil. God i luften og gjør en solid jobb mot KFUMs spiss.

Mads Aimar Bakkeby 4

Får en tøff 1. omgang sammen med Thorvaldsen og pådrar seg et kort i en potensiell farlig målsituasjon. Rydder derimot et par farlige unna eget mål. Ut i 73. minutt. Erstattes av Christer Johansen.

Jørgen Falck 4

Sliter litt med markeringene av mann på pasninger igjennom, men henter seg igjen med hederisk innsats og duellstyrke.

Johan Olsen Gravrok 3

Tendens til å holde litt for lenge på ball, mistet også nærme egen 16-meter som ledet til et halvgodt skudd for KFUM. Skapte lite framover. Ut i 67. minutt for Håvard Mannsverk.

Tobias Lind 4

Starter kampen bra og er med framover, men får rett og slett få ballberøringer ettersom at Fløya hovedsakelig bruker tiden på å forsvare. Derimot gangene Fløya har ball gjør Lind en god jobb fremover hvor han finner medspillere og tar smarte avgjørelser.

Martin Osvald Thorvaldsen 3

Henger ikke helt med etter at ving med nummer 20 på ryggen Moula kommer i gang. KFUM-vingen havner ofte alene med ball og får mye tid til å føre opp i ballbane som leder til sjanser for KFUM.

Magnus Mikkelsen 4

Lite aktiv i de første 45 minuttene, men kom til liv i andre omgang med en lekker assist til Berg-Johansen.

Yngvar Johansen 5

Gjør en solid jobb bak. KFUM skaper lite på Johansens side og sammen med Falck har de stoppet det meste som kom på høyresiden. Byttet ut 55. spilleminutt. Erstattet av Kristoffersen.

Birk Berg-Johansen 5

Fikk ikke all verden å jobbe med på topp, men sørget for redusering like etter pause. Som vanlig god løpskapasitet på Fløya-spissen som kjemper hardt gjennom hele kampen. Ut i 67. for Martin Rydningen.

Vebjørn Atle Skorpen 3

Kapteinen får heller ikke mye å jobbe med framover, men er ivrig og kommer til et par halvgode målsjanser sammen med Berg-Johansen.

Innbyttere:

Håvard Mannsverk

Inn i det 67. minutt for Gravrok. For lite tid til en vurdering.

Trygve Kristoffersen 4

Byttet inn for Johansen på venstreback i det 55. spilleminutt. Spiller debuten sin for Fløya. Gjør en god jobb på venstresiden og hindrer flere gjennombruddspasninger.

Scott Fitzgerald

Martin Rydningen

Inn for Berg-Johansen i det 67. minutt. For lite tid til en vurdering.

Christer Johansen

Inn for Bakkeby i det 73. minutt. For lite tid til en vurdering.