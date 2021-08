Fløy videre i cupen etter ellevilt drama

Det måtte straffesparkkonkurranse til for å skille Fløy og Jerv i 2. runde av cupen. Der strakk Flekkerøy-klubben det lengste strået.

Fløy-spillerne jubler etter at avansementet ble sikret. Foto: Shayan Jalilian

Fløy 2–2 Jerv (4–1 straffesparkkonkurranse)

– Det er fantastisk nydelig. Jeg er litt svett. Måtte jo inn å danse etter seieren. Det er sykt å vinne i dag og få en ny kamp igjen. Nå blir det vel trekning, men jeg håper på Start i neste runde, jubler Fløy-trener Vebjørn Urdal etter kampen.

Slik var kampen

Jerv hadde ballen mest i innledningen av kampen. Det tok bare noen få minutter før gjestene fikk registrert omgangens første skudd på mål. Grimstad-klubben fikk et frispark i farlig skuddposisjon, men forsøket fra Diego Campos gikk rett på keeper.

Etter et kvarter spilt viste Willis Furtado fram et par fine detaljer på høyresiden, før han sendte Pibe alene med keeper. Ante Knezovic i Fløy-målet var på halvdistanse, så Jerv-spissen forsøkte å lobbe ballen over - men forsøket gikk et par meter over mål.

Fløy forsvarte seg godt gjennom store deler av første omgangen, men var ikke ufarlige framover heller. Etter halvspilt første omgang tok de blåkledde ledelsen. Furtado lagde et frispark imot på hjørnet av 16-meteren til Jerv. Den stilte Thomas Nygaard seg opp for å ta, og midtbanespilleren klinket ballen i krysset. 1–0 Fløy!

Foto: Shayan Jalilian

Fakta Kampfakta Fløy - Jerv Fotball, NM, herrer Arkicon Arena, Flekkerøy Fløy 2–2 Jerv (Fløy videre etter straffesparkkonkurranse) Dommer: Sebastian Mikalsen (Rygge) Mål: Thomas Nygaard 1–0 (22'), Diego Campos 1–1 (66'), Thomas Nygaard 2–1 (110'), Ikhsan Fandi 2–2 (113'). Fløy videre etter straffesparkkonkurranse. Fløy startet med følgende ellever: Ante Knezovic - Dejan Corovic, Mats Holt, Johannes Eftevaag, Bjørnar Hove, Anders Hella - Thomas Nygaard, Sander Ystanes, Arent-Emil Hauge - Ole Fredrik Thorsen, Kristian Strømland Lien. Jerv startet med følgende ellever: Andreas Olsvoll - Torje Wichne, Erik Sandberg, Daniel Arrocha, John Olav Norheim - Mathias Wichmann, Thomas Kok - Iman Mafi, Diego Campos, Willis Furtado - Pibe. Les mer

Foto: Shayan Jalilian

Totaldominans

Jerv måtte opp og fram i andre omgangen for å snu kampen. Arne Sandstø tok grep allerede til pause, og satte innpå angrepsspiller Ikhsan Fandi istedenfor Thomas Kok.

Syv, åtte minutter ut i andre omgangen fikk Jerv et frispark. Furtado klemte til fra 25 meter. Kantspilleren fikk ballen over muren, men skuddet gikk et godt stykke over mål.

Etter en drøye time satt omsider utlikningen for gjestene, da deres stjernespiller Campos headet inn utlikningen med et vakkert hodestøt.

Utover i omgangen ble det angrep mot ett mål. Jerv kom til mange småfarlige innlegg og avslutninger, men Fløy holdt unna med et nødskrik.

Fem minutter før slutt kom imidlertid vertene til et par farlige muligheter. Først var det Nygaard som headet rett på Andreas Olsvoll i Jerv-målet, før Arent-Emil Hauge testet skuddfoten. Forsøket til sistnevnte gikk til side for mål.

Det avgjørende målet kom imidlertid ikke, og dermed måtte det ekstraomganger til for å skille lagene på Arkicon Arena.

Foto: Shayan Jalilian

Dramatiske ekstraomganger

Ti minutter ut i første ekstraomgang tok det fyr på Flekkerøy. Fløy fikk et frispark fra 25 meter, som Thomas Nygaard på fantastisk vis limte i nettet. Hjemmelagets spillere feiret det vakre målet, mens det oppstod full krangel mellom begge lags trenerteam på sidelinjen.

Jerv-leiren mente at Fløy-stopper Bjørnar Hove stod i muren da frisparket ble tatt, noe som det nye regelverket ikke tillater. Men dommer sto på sitt. 2–1 til Fløy.

Men denne elleville kampen hadde mer i vente. Hjemmelaget fikk ikke være i ledelsen lenge, for et par minutter senere utliknet Fandi til 2–2. Spissen tok med seg ballen framover, før han på mesterligvis vis fyrte av en rakett fra 25 meter i mål.

Straffesparkkonkurranse

Det måtte straffesparkkonkurranse til for å avgjøre kampen.

Der strakk Fløy det lengste strået. Furtado og Fandi bommet for Jerv, mens vertene satte alle sine straffer. Dermed tok Fløy seg videre til 3. runde i cupen etter ellevilt drama på Arkicon Arena.

