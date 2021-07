Søndag venter en helt spesiell kamp for brødrene

Brødrene Serge (26) og Victoire (23) Gamwanya spiller fotball i 3.divisjon. Likevel har de ikke gitt opp proffdrømmen.

Serge (t.v) og Victoire Gamwanya har begge fartstid i Rosenborgakademiet. Foto: David Engmo

Serge Gamwanya tar vel imot Adresseavisen ute på grusplassen foran et stort hvitt hus på Tiller. Han leder vei inn til hybelkollektivet han bor i.

– Beklager alt rotet, sier Serge og åpner opp døren hvor en lapp med ordene «Hybel 2» er festet.

Inne på rommet står lillebroren Victoire. Begge er en del av Melhus-laget som møter RBK i cupen på søndag.

Både Serge (26) og Victoire (23) tilhørte lovende Rosenborg-generasjoner som tok NM-gull i sine årsklasser.

Gjennombruddet til eliten har latt vente på seg. Men brødrene har fremdeles ikke gitt opp drømmen om å bli fotballproff. Selv om det er syv år siden de forlot RBK-akademiet uten proffkontrakt.

– Jeg vil spille i Eliteserien, kanskje ute i Europa. Jeg håper en gang å leve av drømmen jeg hver dag står opp og brenner for. Veien er ikke lett, men man vet aldri hva som kan skje, sier Serge.

Serge (t.v.) og broren Victoire inne på «Hybel 2». Foto: David Engmo

Broren Victoire har også planen klar fremfor seg.

– Jeg elsker samba-fotball, og måten Bodø/Glimt spiller på er noe jeg håper jeg kan bli med på en dag.

Da brødrene Gamwanya var unge var det en annen drøm som sto øverst. Nemlig å spille på Lerkendal for Rosenborg.

– Rosenborg var min største drøm som liten. Da jeg så fansen juble mot spillerne på Lerkendal tenkte jeg: «jeg skal dit».

Nå handler drømmen om å lykkes på toppnivå.

14 år i Norge

Brødrene er født i Burundi og kom til Norge for 14 år siden. De vokste de opp med faren og tre andre brødre på Romolslia. Fotballen var hovedfokuset.

– Vi spilte hver eneste dag. Vi gjorde nesten aldri noe annet, sier Serge

De ble tidlig oppdaget som talenter. Under oppveksten i Burundi ble de tilbudt skolegang ved et fotballakademi etter de ble sett spillende på gaten. På vei til Norge var de ni måneder i Uganda. Også her ble de tilbudt å spille fotball, forteller de.

I Norge tok det ikke lang tid før Rosenborg tok opp talentene til sitt akademi.

Nei til forlengelse

Serge spilte i Rosenborg fra 2010 til 2014. Her vant han NM-gull med både gutte- og juniorlaget til Rosenborg. Så fikk hans fartstid i Rosenborg en ende.

– Rosenborg ville gi meg en halvtårskontrakt med juniorlaget, men jeg følte veldig sterkt på at jeg var veldig mye bedre enn andre som fikk proffkontrakt. Så jeg takket nei til tilbudet.

På spørsmål om han angrer på avgjørelsen svarer Serge.

– For min del så angrer jeg ikke. Det å forlate Rosenborg var rett for meg.

Som unggutt ble Serge også tildelt plass på to aldersbestemte landslag. Hans siste landslagssamling gjorde et dypt inntrykk.

Serge glemmer aldri skuffelsen han kjente når han ikke fikk spille aldersbestemt landslagsfotball. Foto: David Engmo

Serge hadde ikke vært i Norge lenge nok til å få pass. Dermed kunne han heller ikke spille for landslaget.

– Jeg kommer aldri til å glemme den dagen. Jeg var så lei meg. Treneren trøstet meg å sa at målet smaker enda bedre om man tar den lange veien. Samtidig så hadde jeg en tanke i hode som sa, hvorfor skjer dette meg? Det var bare noen papirer.

Tok turen over dammen

Etter Serge takket nei til tilbudet fra Rosenborg mottok han et tilbud fra et universitetet i USA. Da dro han.

– Jeg vokste mye i USA. Både mentalt, som spiller og som menneske.

Han ble kåret til årets nykommer, startet nesten alle kampene sine og ble tatt ut til årets-lag flere ganger mens han var der. Samtidig utdannet Serge seg til sosionom.

Å dra til USA åpnet nye dører til drømmen om en proffkarriere. Serge ble blant annet tilbudt prøvespill for New York Red Bulls, men nok en gang sto byråkratiet i veien, sier han.

– Det er samme prosessen som går igjen. Jeg hadde ikke papirene til å spille fotball. Da husket jeg ordene landslagstreneren fortalte meg, at noen måtte gå den lange veien, sier Serge og legger til:

– De ordene har vært med meg siden. Jeg skal spille så lenge jeg kan. Helt til jeg en dag kan si at jeg gjorde alt jeg kunne.

Begge brødrene lever fremdeles for å spille fotball. Foto: David Engmo

Victoire Rosenborg-fortid

For lillebroren ble det en turbulent avskjed med Rosenborg. Han var i Rosenborg fra 2012 til 2014. Så dukket et tilbud om prøvespill i England opp. Victoire satset alt.

– Jeg droppet skolen. Jeg var ikke der på over en måned og holdt på å bli utvist. Tanken var, får jeg en kontrakten her så driter vi i det, da er alt løst. Så begynner jeg heller et nytt liv der.

Perioden i England ble ikke som forventet. Victoire møtte en vegg av motstand.

– De guttene jeg spilte med viste ingen nåde. De ser på deg som en konkurrent. De ønsker deg ikke noe godt. Det førte til at jeg ikke fikk noen venner, sier han og legger til:

– Hele tiden mens jeg var der ringte jeg pappa og gråt. Jeg hadde ingen andre å prate med. Jeg ville hjem til resten av familien.

I mellomtiden visste ingen hvor han befant seg, heller ikke Rosenborg.

– Da RBK fant ut at jeg var i England så ble det litt tull, forteller han med et forsiktig smil.

Mistet spillegleden

Victoire valgte en ny retning for fotballkarrieren

– Da jeg kom tilbake fra England så var motivasjonen og fotballgleden borte. Jeg bestemte meg for å spille og ha det artig.

Victoire hadde en tøff tid på prøvespill i England. Foto: David Engmo

Victoire flakket de neste årene mellom breddeklubber rundt om i Trondheim, helt til han i 2018 ble kontaktet av Melhus.

– De ønsket å bygge meg opp igjen. Melhus stilte opp når ingen andre var der.

Storebroren Serge ble med året etter.

– Jeg fikk tilbud fra andre klubber i Trondheim, men jeg føler at Melhus har noe på gang. Noe som mange ikke har lagt merke til, sier Serge.

Voksenlivet

Brødrene tror fortsatt sterkt på drømmen om å nå toppen, men må gjøre knallharde prioriteringer i hverdagen for å få endene til å møtes.

Begge jobber på en bensinstasjon på Tiller. Serge jobber kveldsvakter, mens Victoire er nestleder og jobber dagtid. Av og til må treningene vike.

Likevel tror de fortsatt på det store gjennombruddet.

– Vi vet om mange som har greid det. Det handler bare om å ha en bra sesong så kan alt forandre seg. Det tror jeg i alle fall.

Serge og Victoire gjør seg klar til Melhustrening. Nå trives de begge med å spille fotball. Foto: David Engmo

På søndag venter RBK

For Melhus er cupkampen på søndag den første offisielle kampen siden oktober 2019. Victoire lar seg ikke skremme av motstanderen.

– Det Rosenborg-laget jeg ser i dag eier jeg ingen frykt for. Vi skal gi alt og gi de som møter opp show, sier han med et lurt smil.

Serge ser frem til å møte Rosenborg igjen.

– Jeg skal vise meg frem, så håper jeg at Rosenborg ser de gjorde en feil da jeg ikke fikk proffkontrakt. Uansett så gleder vi oss til kamp. Også håper vi at vi får et par hint fra Roar Strand som kanskje hjelpe oss med å vinne, sier han og ler.