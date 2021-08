Ellevill ellevemålsseier for RBK – knuste Orkla i cupen

Det ble tosifret antall scoringer for Rosenborg mot Orkla. Hvis noen hadde håp om en cupbombe ble det tidlig klart at den kom ikke til å smelle i Orkanger.

MÅLORGIE: Rosenborg kjørte over Orkla fra første til siste fløyteblås. Foto: Camilla Alexandra Lie

Orkla – Rosenborg 1 – 11 (1 – 7):

Cupens andre runde ble en selvtillitboost og en sjarmøretappe på alle mulige måter for Rosenborg. Orkla holdt i 12 minutter, så handlet det bare å minimere tapet mest mulig.

RBK ga seg ikke før keeper Rønningsbakk hadde hentet 12 baller ut av nettet, og Åge Hareide ga hele fire stykker debuten sin søndag kveld.

Tøff start

Den første av mange scoringer kom etter 12 minutter. Steinar Gjersvoll mistet ballen dypt på egen banehalvdel, og da fosset Emil Konradsen Ceïde fremover. Han spilte ballen til Dino Islamovic, som var dønn alene med keeper Even Rønningsbakk.

Men istedenfor å sette kula i mål sendte han ut til høyre, hvor redebutant Olaus Skarsem ventet. Han fikk et åpent mål å sikte på, og bommet ikke. 1 – 0 og drømmedebut for de helhvite for anledningen.

Og RBK-kjøret fortsatte. Et utspark brøt bortelaget på midten, og ballen havnet hos Ceide. Han kjørte dribleshow ute på venstrekanten, trakk seg helt ned til dødlinja og fant Skarsem inne i boksen.

Han sendt videre til en feilvendt Dino Islamovic, som enkelt vendte bort mannen i ryggen og sendte ballen i mål fra kloss hold. 2 – 0 etter 16 minutter.

Målorgien fortsetter

3 – 0 kom bare fem minutter senere. Igjen var det Ceide som kjørte show ute på sin kant. Han trakk helt ned, la inn hardt og lavt foran mål og ballen endte til slutt hos Erlend Dahl Reitan. Fra én meter pirket han inn målet.

På Orkla sparebank stadion var det nå så tett mellom scoringene at man knapt rakk å skrive ferdig før det neste var et faktum. To minutter senere dundret Islamovic til fra distanse.

Forsøket gikk rett i stolpen, men returen endte hos Konradsen Ceide. Om Skarsem hadde en lett jobb tidligere i kampen, var ikke Ceides jobb mye vanskeligere. 4 – 0.

MÅLMASKIN: Dino Islamovic scoret i sin sjuende kamp på rad. Foto: Camilla Alexandra Lie

Stor Orkla-sjanse

Men like etterpå var RBK i ferd med å bli tatt på senga. Forsvaret sov i timen, og plutselig var Emil Lynum spilt alene mot André Hansen. Muligens inspirert av Islamovic valgte han istedenfor å prøve selv, å legge ballen ut til siden, hvor Erik Helgetun ventet.

Men keeper André Hansen kom lynraskt ut og reddet forsøket fra Helgetun. Flott angrepsspill av vertene, men enda bedre keeperspill av Hansen.

Noen få minutter senere kom 5 – 0 til Rosenborg. Skarsem la inn fra høyre, Islamovic headet ballen kontant i mål.

Full jubel for mål

Etter 34 minutter var 6 – 0 et faktum. Vebjørn Hoff satte fart ute på venstresiden, la inn, og Islamovic var igjen på ferten. Fra en halv meter satte han inn sitt hat trick.

Men så, nesten ut av det blå, skulle taket omtrent løfte seg på Orkanger. RBK hadde hjørnespark, som hjemmelaget headet ut. Ballen havnet ute hos Erik Helgetun, som var mutters alene ute til høyre.

Han satte på turboen og skar innover mot mål. Da han nådde 16-meterstreken siktet han mot nærmeste hjørne.

Skuddet var hardt, men Hansen fikk en hanske og vel så det på ballen. Likevel spratt ballen over streken og i mål, til ellevill jubel fra de 600 tilskuerne.

Helgetun løftet hendene, som om dette var noe han gjorde hver dag, og ble omfavnet av lagkameratene. Til tross for total overkjøring fra RBK var dette søndagens definitivt flotteste øyeblikk.

Tre minutter før pause var Skarsem på ferde igjen, da han pirket inn bortelagets sjuende scoring. Islamovic hadde assist.

GLEDE: Erik Helgetun scoret Orklas eneste mål i kampen. Foto: Camilla Alexandra Lie / Schibsted

To for første gang

Etter pause ga Åge Hareide to unggutter debutene sine; André Hansen gikk ut for Sander Tangvik, og nysigneringen Noah Jean Holm kom for inn Vebjørn Hoff.

Ellers fortsatte omgang nummer to der omgang nummer en slapp. Det var ikke gått mer enn fem minutter før Dino Islamovic var på ferde igjen.

Anders Konradsen satte fart før han sendte til Ceide, som gjorde det samme. Han la inn foran mål, hvor Islamovic ventet. 8–1 til gjestene, og her snakker vi fort verdensrekord i kortest gjennomsnittlig avstand for målene.

Lekkert, Ceide!

Orkla hang litt mer med i de første minuttene av andre omgang, og var i nærheten av å true Tangvik på et par kontringer. Men sett bort ifra det var det RBK-show for alle pengene.

Allerede før pause ble det mumlet om ny seiersrekord for Rosenborg. Den kom for øvrig i 2003, da Hareide sist var trener. Da vant trønderne 17 – 0 over Buvik i cupen.

Den neste scoringen kom like før timen spilt. Da fikk Konradsen Ceide ballen ute på venstre i steget. Han tok et par touch før han curlet ballen lekkert i lengste hjørne, utakbart for keeper Rønningsbakk.

Nummer ti kom fra Anders Konradsen, da han dunket inn ballen fra kort hold. Da hadde Ceide vartet opp med en flott såledragning i forkant.

Orklas Emil Lynum kunne ha doblet vertenes scoringer da han fikk en god skuddmulighet fra 16 meter, men Tangvik reddet fint.

HØYT OG LAVT: Hvis Emil Konradsen Ceïde hadde selvtillit på forhånd, ble ikke den noe lavere søndag kveld. Unggutten var banens gigant. Foto: Camilla Alexandra Lie / Schibsted

Kampens siste scoring kom ved Ceide da han rundet keeper tre minutter før slutt, og fastslo resultatet til 1–11. Dermed tok RBK seg enkelt videre til cupens tredje runde, mens Orklas eventyr stoppet i runde to.

Orkla serieåpner mot Træff kommende lørdag, mens RBK spiller i Europa mot Domzale på torsdag.