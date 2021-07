Hovland åpner for å dra i sommer: RBK har avvist bud på stopperen

Even Hovland har spilt samtlige minutter for Rosenborg denne sesongen, men åpner for at han kan forsvinne allerede i sommer.

Even Hovland kom til Lerkendal i april 2018. Nå kan både han og agenten bekrefte at det har vært bud inne på ham. Foto: Morten Antonsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

FH HAFNARFJÖRDUR - ROSENBORG 0–2:

– Det har vært bud inne og det er bud inne, så får vi se hva klubb og spiller velger her.

Det skriver Jim Solbakken i en tekstmelding til Adresseavisen. Solbakken er agent til Even Hovland, som er på utgående kontrakt i Rosenborg.

– Jeg vet at det har vært bud. Om det er noe inne nå, det vet jeg ikke. Det har vel de mer kontroll på. Vi får se om det blir en løsning nå eller etter sesongen, sier Hovland selv på telefon fra Island etter 2–0-seieren over FH Hafnarfjördur torsdag kveld.

Rosenborgs sportssjef Mikael Dorsin bekrefter overfor Adresseavisen at det har vært konkret interesse for midtstopperen.

– Det kom et bud som vi sa nei til. Vi var i dialog med en klubb, men budet var for lavt blant annet med tanke på skadesituasjonen. Men det er ingen bud inne nå, sier han, uten å ville si noe om hvor budet kom fra.

Dorsin har tidligere i sommer fortalt Adresseavisen at interessen for RBK-spillerne har begynt å ta seg opp.

Les også Det største RBK-salget på fire år: - Fett å se at det skjer noe

Les også Rammes av RBK-prinsipp: – Vi gjør ikke unntak for Hovland

– Uaktuelt

Adresseavisen kunne tidligere i uken skrive om RBKs faste prinsipp for spillere over 30 år. Det innebærer at de kun forlenger med ett og ett år for RBK-spillere som har passert 30.

– Jeg vet ikke når de innførte det prinsippet. Hvis de har innført det nå, så må jeg bare innfinne meg i det. Jeg kan ikke blir sur for at de har innført en sånt prinsipp. Det er deres valg, sånn er det, sier Hovland.

Les også Her er Rosenborgs ferskeste våpen

Midtstopperen har blitt tilbudt å forlenge med ett år, og har takket nei til det ene kontraktstilbudet han har fått. Sportslig leder Mikael Dorsin har uttalt at de ikke vil gjøre et unntak for 32-åringen fra Sogn.

– Helt uaktuelt å skrive ettårsavtale med RBK i dette tilfellet, uttalte agent Solbakken overfor Adresseavisen onsdag.

Hovland bekrefter selv at der er uaktuelt for han å forlenge kun med ett år. Noe av hovedgrunnen ligger i at han innser sin alder og ønsker et lengre perspektiv.

Les også RBK-børsen: Han sikret et strålende utgangspunkt før returkampen

Aktuelt å dra i sommer

I årets sesong har Hovland startet samtlige kamper for Rosenborg, med rullerende stoppermakkere. Selv forteller han at hva han ender opp med å gjøre, vil bli vurdert når han får konkrete tilbud på bordet.

– Er det aktuelt å flytte på seg i sommer?

– Hvis Rosenborg får penger og det er fristende for meg er det aktuelt, selvfølgelig, svarer Hovland.

– Vi har hatt en god dialog hele veien om hva som gjelder. Det er ingen problemer, og det finnes en mulighet for det om det er det riktige, sier sportssjef Dorsin.