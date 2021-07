RBKs matchvinner: - Nå kommer jeg til avslutninger, og da kommer målene også

Defensivt spill og tidvis piping på Lerkendal da Rosenborg vant knepent mot Kristiansund. Dino Islamovic scoret for andre kamp på rad og ble matchvinner.

Dino Islamovic ble matchvinner mot Kristiansund, men det var ingen god forestilling av Rosenborg lørdag kveld. Foto: Richard Sagen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

RBK - KRISTIANSUND 1–0

LERKENDAL: Dino Islamovic scoret kampens eneste mål i det som var en nokså slett RBK-forestilling på en regntung gressmatte lørdag kveld.

– Det er sterkt gjort av Islamovic. Han begynner å finne seg selv igjen. Det har vært en lang periode hvor han har slitt, men han har vært veldig god de to siste kampene, sier RBK-trener Åge Hareide til Discovery etter kampen.

27-åringens scoring etter et kvarters spill var så godt som det eneste hjemmelagets supportere fikk å glede seg over, og det kunne tidvis høres piping fra tribunene mot slutten av kampen.

– Vi ble for lave i perioder. Samtidig så får vi gode overganger, men er for unøyaktige i pasningsspillet. Både når vi er etablert som lag og i overgangsspillet. Da må vi stole på en god keeper og godt forsvarsspill. Og det fikk vi. Det hører med. Man kan kanskje si at det er et bra tegn å vinne på en dårlig dag, sier Hareide i pressesonen etter kampen.

Seieren fører RBK opp på 19 poeng, ett poeng bak lørdagens motstander KBK, men med én kamp mer spilt.

– Det var ekstremt deilig å score. Jeg kjente for tre kamper siden at jeg begynte å komme til avslutninger. Nå kommer jeg til avslutninger, og da kommer målene også.

– Har det løsnet nå?

– Løsnet og løsnet, jeg spiller bedre nå, og da kommer mine mål også, sier den svenske spissen.

God enkeltprestasjon

Etter en jevn start på kampen, kom den første målsjansen etter et snaut kvarters spill og resulterte faktisk i mål. Først hadde RBK et stygt balltap på egen halvdel , men klarte å få kontroll på ballen og spille seg ut av situasjonen. Erlend Dahl Reitan og Carlo Holse kombinerte på høyrekanten, og sistnevnte serverte et nærmest perfekt innlegg til Islamovic inne i feltet.

Svensken tok ned ballen, vendte bort Dan Peter Ulvestad og satte den kontant i nærmeste hjørne. En flott enkeltmannsprestasjon og Islamovic hadde scoret for andre kamp på rad.

– Jeg får ballen fra Carlo (Holse) på bakre stolpe, vinner min duell og setter den inn med min høyre fot, sier han om scoringen.

KBK i best fasong

Målet sørget nok for en viss ro i RBK-leiren, men hjemmelaget spilte likevel oppjaget og upresist, og det var bortelaget som hadde mest fasong på spillet før pause. Amidou Diop testet André Hansen skikkelig med en suser fra langt hold på nordmøringenes største mulighet i første omgang.

Rosenborg virket å basere spillet sitt på kontringer, mens regnet som lavet ned i timesvis før kamp og i hele første omgang nok også hjalp til med å få tempo på ballen. Vi fikk se drøssevis av knallharde dueller og mange situasjoner på kanten.

Det var mye hardt og tøft spill ute på det våte Lerkendal-gresset. Her er det Carlo Holse som blir feid ned. Foto: Richard Sagen

– Det er jevnt. Når de står høyt må vi være kompakt og bruke kontraspillet vårt. Vi skal høyere i banen nå, oppsummerte Åge Hareide overfor Discovery i pausen.

Baktungt og defensivt

Det klarnet opp på himmelen etter pause, men det store RBK-spillet lot vente på seg. Et godt angrep etter en times spill som ble avsluttet av Islamovic innledet en periode av kampen hvor hjemmelaget til dels lyktes med å stå høyere i banen, som Hareide ønsket seg.

RBK-trener Åge Hareide under kampen mot Kristiansund. Foto: Richard Sagen

Rosenborgs oppfløftende periode gikk imidlertid over igjen, hjemmelaget maktet ikke å holde tempoet oppe i kampen og ble baktunge mot slutten.

KBK var farligst, og Hareide gjorde endringer med 20 minutter igjen, da Emil Ceïde og Anders Konradsen inn for henholdsvis Carlo Holse og Edvard Tagseth, uten at noen av de to innbytterne klarte å sette fart i kampen.

RBK virket igjen avhengige av kontringer, og mye av det som ble servert mot slutten av kampen var svært skuffende av Hareides menn, og da det kom nok en støttepasning rett før ordinær tid var ute, fikk vi en skikkelig pipekonsert fra de rundt 5000 tilskuerne på Lerkendal.

På overtid fikk imidlertid RBK en sjanse-kanonade etter at Emil Ceïde la inn fra høyre. I tur og rekke sto Dino Islamovic og Anders Konradsen (to ganger) i kø for å sette ballen i mål, men bortelaget fikk avverget, og det endte 1–0 på Lerkendal.

– Jeg vil heller bomme på de mulighetene enn å ikke få dem i det hele tatt, sier Islamovic etter kampen.

Dino Islamovic var nær scoring mot KBK-målvakt Sean McDermott helt mot slutten av kampen. Foto: Richard Sagen

– Lar dem styre spillet

Matchinneren er fornøyd med seieren, men ikke med alt som ble vist ute på Lerkendal-gresset.

– Det er godt å vinne. Noen ting er bra, andre dårlig. Andre omgang, spesielt de siste tretti minuttene, gir vi dem initiativet. Lar dem komme inn i kampen og diktere spillet. Når man har tapt noen kamper på rad, blir man litt redd, sier 27-åringen.

Åge Hareide oppsummerer kampen slik:

– Vi hadde en sur opplevelse forrige helg. Marginene er små i fotball. Nå tar vi tre poeng, og vi kunne hatt tre i Skien også. Vi har holdt nullen i de to siste hjemmekampene. Det synes jeg er ok.

På direkte spørsmål om han var fornøyd med kampen svarte Hareide kontant:

– Nei!

Før sunnmøringen utdyper:

– Spillerne må få selvtillit igjen, så de tør å utfolde seg. De mister ikke følelsen i beina, men når resultatene går imot så mister de kanskje resultatene i hodet, oppsummerer RBK-treneren.