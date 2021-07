Utslitt Strandli måtte kaste opp etter OL-start i varmen

OL-roeren Are Strandli (32) måtte ned i knestående og kaste opp etter at han og makker Kristoffer Brun (33) tok seg til semifinale i lettvekt dobbeltsculler.

Roer Are Strandli (midten) var sliten etter å ha vært i aksjon i lettvekt dobbeltsculler på roarenaen Sea Forest Park i Tokyo, Japan, lørdag. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Kombinasjonen av varmen, som har skapt problemer i OL-innledningen i Tokyo, og melkesyre etter første OL-konkurranse, ble for mye for Strandli.

– Det er ikke unormalt at man må kaste opp litt. Det var litt kombinasjonen av melkesyre og varmen. Overraskende er det ikke, dessverre, sa Strandli i pressesonen etter forsøksheatet.

Der fikk nordmannen hjelp av pressesjefen til å få en kald vannflaske holdt inntil hodet mens han svarte på spørsmålene.

– Jeg ble litt sliten etterpå, men det er sånn det er. Jeg er glad jeg har Kristoffer i båten. Jeg tror vi kjente på det begge to, det er klassisk i første løp i et mesterskap at man må over en liten kneik, sa Strandli.

Den norske duoen var overlegne i sitt heat og tok seg greit videre til semifinalen, som går natt til tirsdag.

– Resultatmessig gikk det som vi håpet på, men det var en litt sjokkartet opplevelse, oppsummerte Brun.

De to roerne slo fast at det var viktig å gå rett til semifinale, så de får noen dager til å komme seg på.

Are Strandli (t.v.) fikk hjelp til å kjøle seg ned i Tokyo-varmen etter sin OL-start. Foto: Lise Åserud / NTB