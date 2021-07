Red Bull-sjef freste etter sammenstøt mellom Verstappen og Hamilton: – Det er skitten kjøring

Christian Horner var sint etter at Max Verstappen og Lewis Hamilton kolliderte under Storbritannias Grand Prix. Hamilton fikk tidsstraff, men vant likevel løpet.

Lewis Hamilton jubler etter å ha vunnet Storbritannias Grand Prix for åttende gang. Foto: Andrew Couldridge / Reuters

Aleksander Losnegård Journalist

Det ble dramatisk allerede på den første runden. Verstappen startet i pole position, men Hamilton kom godt i gang. Rivalene knivet om ledelsen fra første sekund, slik de også kjemper om VM-tittelen. I Copse-svingen på Silverstone-banen gikk det galt. Veldig galt.

– Vi har snakket om dette nesten hele sesongen. Når kommer det til å smelle mellom Max Verstappen og Lewis Hamilton? Her skjedde det, sa V Sports Formel 1-kommentator Atle Gulbrandsen.

I ca. 280 km/t traff Hamiltons venstre forhjul Verstappens høyre bakhjul. Nederlenderen suste av banen. 23-åringen fikk et ublidt møte med dekkbarrierene som omkranser banen. Etter hvert klatret han ut av bilen. Da bar det rett til en sjekk hos legen.

Verstappen ble senere sendt til et lokalt sykehus. Red Bull skriver at han skal gjennom flere undersøkelser, for å være på den sikre siden.

– Jeg ga ham plass

Omtrent samtidig begynte diskusjonen om hvem det var som hadde forårsaket kollisjonen. Det var meningene naturligvis delte om.

– Du stikker ikke frem hjulet i Copse-svingen, en av de raskeste svingene i verden. Det er skitten kjøring. Vi håper løpsledelsen handler deretter, sa Red Bull-sjef Christian Horner til Channel 4.

– Jeg var foran på vei inn i svingen. Jeg var helt på høyde med ham. Da er det min linje. Han svingte inn mot meg. Jeg ga ham plass, sa Lewis Hamilton i en radiobeskjed til lagledelsen i Mercedes.

Dommerne delte ikke Mercedes-førerens syn på saken. Da løpet kom i gang igjen, fikk briten en tidsstraff på ti sekunder. Det var neppe mer enn en mager trøst for Verstappen og Horner.

Max Verstappen (nærmest) og Lewis Hamilton knivet om ledelsen i Storbritannias Grand Prix. Det endte i et sammenstøt. Foto: Peter Cziborra / Reuters

Nervepirrende kamp om seieren

Det store spørsmålet var da om Hamilton ville klare å vinne løpet, til tross for tidsstraffen. Han startet som nummer to under omstarten. Der ble han liggende lenge, bak Ferrari-fører Charles Leclerc.

Da Hamilton måtte kjøre inn i depotet for å bytte dekk, måtte han sone tidsstraffen. Da han kom ut igjen, tok han opp jakten på monegaskeren. Det skulle bli en nervepirrende kamp.

Elleve runder før slutt fikk Valtteri Bottas, som da var nummer to, beskjed om å slippe stallkamerat Hamilton forbi. Finnen lystret. På det tidspunktet hadde Hamilton 8,8 sekunder opp til Leclerc.

Veteranen tok stadig nye jafs. Ifølge Mercedes’ beregninger kom han til å ta igjen Leclerc. Den 23 år gamle Ferrari-føreren fikk beskjed fra sitt lag om ikke å tenke på noe annet enn å kjøre så fort som mulig.

Da det gjensto to og en halv runde, kom Hamilton seg forbi. Det skjedde i svingen der sammenstøtet med Verstappen fant sted. Briten kom opp på høyde med Leclerc, som ikke klarte svingen. Jubelen fra hans mange tilhengere på Silverstone var enorm.

Hamilton beholdt ledelsen og vant Storbritannias Grand Prix for åttende gang. Nå er han kun syv poeng bak Verstappen i VM.

– Denne var for hele laget og alle på fabrikken. Tusen takk for at dere fortsetter å pushe. Jeg blir så inspirert av dere, sa Hamilton, som også takket den tallrike hjemmefansen etter seieren.

– Mange hadde gitt opp

Formel 1-ekspert Henning Isdal lot seg imponere av opphentingen.

– Det er knapt noen som har en sånn mental styrke som Hamilton. Han får den straffen, men bestemmer seg likevel for at han skal forsøke å vinne løpet. Mange hadde gitt opp i den situasjonen. Hamilton gir aldri opp, sa Isdal etter at briten kjørte inn til seier.

Det var også budskapet til Mercedes-sjef Toto Wolff.

– Vi gir aldri opp. Vi gir aldri opp, sa han til Hamilton.

Det resulterte i seier for den regjerende verdensmesteren.

Den neste VM-runden kjøres i Ungarn fra 30. juli til 1. august.