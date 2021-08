RBK-vingen om ryktene: – Selvsagt interessant på et tidspunkt

Carlo Holse (22) har det ikke travelt med å komme seg videre ut i Europa. Og sier han ikke har hørt noe fra verken italienske Salernitana eller andre.

Italiensk presse skriver at Serie A-klubben Salernitana har navnet til Carlo Holse på blokka. Foto: Terje Svaan

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

LERKENDAL: – Det er så mange rykter i fotballverdenen, men selv har jeg ikke hørt noe. Og er noen ordentlig interesserte, så får jeg vel høre det. Enten fra RBK eller fra agenten min, sier Holse til Adresseavisen.

22-åringen har spilt så å si alt den siste tiden, og ble derfor hvilt i cupkampen mot Orkla søndag. Han har også trøblet med en rygg, som gjorde avbrekket kjærkomment før Europa-møtene med slovenske Domzale.

Mandag trente dansken som normalt, men etter økta var han likevel den spilleren mediene ville ha tak i. 1999-modellen var den siste spilleren som forlot treningsfeltet mandag ettermiddag.

Årsaken var et rykte fra en italiensk nettavis, som henviste til en annen avis - Il Mattino - om at Salernitana skal være interesserte.

Klubben har rykket opp til Serie A foran sesongen, og har blant annet hentet tidligere RBK-stopper Stefan Strandberg.

Overgangsvinduet åpnet 1. august. Holses kontrakt med RBK går ut etter 2023-sesongen.

Les også Tettey møter gamleklubben hvis RBK tar seg videre

Så det på Twitter

Ryktet nådde Norge søndag, og også Holse selv hadde fått det med seg før han dro til Lerkendal mandag morgen.

– Ja, jeg så det på Twitter. Men jeg har selv ikke hørt noe, smiler han.

Sportslig leder Mikael Dorsin bekreftet overfor Adresseavisen for noen uker siden at det er interesse for Holse.

Dette gjentar den sportslige lederen mandag, men sier samtidig at det «ikke har kommet noen konkrete bud.»

Dorsin ønsker ikke å kommentere hvor interessen kommer fra - om det er fra Salernitana eller et annet sted.

Micke Dorsin sier at det ikke har kommet noen konkrete bud på Holse. Foto: Terje Svaan

Hareide: – En av våre beste

RBK-trener Åge Hareide sier at han ikke har hørt noe om ryktene fra Italia.

– Jeg har ingen anelse om noen klubber har vist interesse. Man vet aldri hva som vil skje, men jeg har ikke hørt noe.

Videre sier Hareide at han tror Holse er attraktiv for utenlandske klubber:

– Han har vært en av våre beste menn i en lengre periode. Jeg tror absolutt at han er attraktiv.

Holse, som kom til Trondheim før fjorårssesongen, har spilt 49 kamper for trønderne. I løpet av RBK-karrieren har han notert seg for ti scoringer og elleve målgivende pasninger. Dansken har spilt både på kanten og som indreløper for de sorte og hvite.

Tidligere i år spilte Holse for det danske U21-landslaget i EM. Det endte med exit i kvartfinalen mot Tyskland.

Åge Hareide mener dansken har vært en av RBKs beste menn i en lengre periode. Foto: Terje Svaan

Holse medgir at det vil friste med et opphold i en større liga enn den norske, men påpeker at han ikke har det travelt ennå:

– Selvsagt er det interessant på et tidspunkt. Og spiller man bra i en klubb som Rosenborg, så vil det jo være interesse. Men nå er jeg glad for å spille her. Jeg er 22 år, og får spille mye. Jeg fokuserer på det, og på å forsøke å bidra til at folk i RBK og i Trondheim er glade, sier han.