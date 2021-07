I tårer etter semifinalen: – Dere har vunnet våre hjerter

(England - Danmark 1–1, 2–1 e.e.o.) «Dere kommer ikke hjem med pokalen, men dere har vunnet noe viktigere: Danmarks hjerter. Unge og gamle vil huske denne magiske fotballsommeren».

KNUST: Kasper Schmeichel trøster den danske lynbacken Joakim Mæhle etter semifinaletapet mot England. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / Reuters

Det skriver Ekstra Bladets Gisle Thorsen etter semifinaletapet mot England. «Dere tapte, men vant våre hjerter», skriver den danske tabloidavisen B.T. på sin forside.

Danmark kom ikke til EM-finalen. De scoret først mot England da Mikkel Damsgaard skrudde ballen inn på et nydelig frispark, men et selvmål av Simon Kjær og en omdiskutert straffescoring av Harry Kane i ekstraomgangene sendte danskene hjem fra Wembley uten finalebillett.

Likevel har de sjarmert Fotball-Europa gjennom sommerens mesterskap, som startet så dramatisk da Christian Eriksen falt om i åpningskampen mot Finland.

UTE: Simon Kjær, trukket fram som en av danskenes aller største helter, etter kampen mot England. Foto: Justin Tallis / Pool AFP

De tapte sine to første, men satte «fire stød i bjørnen» da de sikret sluttspillsplass med 4–1-seieren over Russland da de var i fare for å ryke ut.

De danske heltene ble hyllet etter det som skjedde med Eriksen, og kriget videre på banen. Wales og Tsjekkia ble beseiret på veien til semifinalen på Wembley.

– Det var en sterk innsats. Jeg synes synd på guttene, de har jobbet fantastisk etter en forferdelig start i Parken. Kasper (Hjulmand) har gjort en fantastisk fin jobb, sier tidligere Danmark-trener Åge Hareide hos TV 2.

«Gratulerer med et utrolig flott EM. Reis hjem med hodene hevet høyt og med bevissthet om at dere har gjort dansk fotball og landet vårt til ære», skriver den tidligere danske landslagsspilleren Preben Elkjær.

«Godt jobbet av det danske laget. Dere ga det alt - og mer. Landet deres bør være veldig stolt av dere», skriver den engelske TV-profilen og tidligere landslagsspiller Gary Lineker på Twitter.

«Danmark vil for alltid bli stående igjen etter dette mesterskapet . Vinnere!», skriver TV 2-kommentator Kasper Wikestad på Twitter.