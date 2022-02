Falla med kritikk av ledelsen: – Mange ting som kunne vært gjort annerledes

ZHANGIJAKOU (VG) Maiken Caspersen Falla (31) sier hun har tillit til langrennsledelsen, men sprintveteranen kommer med kritikk av både uttalelser og OL-forberedelsene etter fiaskoen på lagsprinten.

SKUFFET: Maiken Caspersen Falla etter sisteplassen i lagsprintfinalen onsdag.

– Det er uttalelser fra ledelsen vår i mediene vi gjerne skulle vært foruten, sier Falla til VG i Kina.

– Jeg føler meg ikke godt nok forberedt. Jeg tror ikke forberedelsene har vært gode nok, sier hun også etter den skuffende 8.-plassen.

Det har vært mye støy rundt langrennslandslaget i mesterskapet. Langrennssjef Espen Bjervig uttalte tidligere i OL at det står såpass dårlig til i norsk kvinnelangrenn at han vurderte å spørre om skiskytter Tiril Eckhoff kunne ta en stafettetappe. Det gikk ikke på grunn av konkurranseprogrammet.

– Synd å legge all skyld på jentene

Damelandslagstrener Ole Morten Iversen har sagt det ville være en skrell om noen andre enn Therese Johaug tar medalje i distanserenn, og at Johaug kanskje burde gått alle fire etappene på stafetten.

– Man må ta noen runder, sier Maiken Caspersen Falla – som står notert med seks gull fra OL og VM, men som ikke har lyktes i Zhangijakou.

– Det er synd å legge all skyld på jentene på laget. De er så hardtarbeidende og gjør alt de kan.

Lagkamerat Ragnhild Haga har tidligere i OL sagt at langrennssjef Bjervig er bakpå som ikke har noen idé om hvordan norske dameløpere skal bli bedre.

– Jeg synes litt synd på laget. Jeg blir en av de eldste, har vært med lenge og oppnådd mye. Det er mange flinke jenter som står på hver eneste dag for å bli best på ski. Jeg synes de fortjener at folk har troen på dem, sier Falla etter at stavbrekket til Tiril Udnes Weng (25) gjorde en norsk medalje umulig.

Hun sto notert med medalje i alle mesterskap gjennom 10 år, men har ikke lykkes i Kina. Romerikingen har meldt at dette blir hennes siste OL.

– Før OL i Sotsji var vi mer i høyden

– Ja, jeg har tillit til ledelsen. Det er ikke helt natten. Det blir fremstilt verre i mediene enn det er. Vi har mange fine ledere, trenere og et godt miljø. Jeg skal ikke svartmale alt, men jeg synes at de uttalelsene som har vært i mediene har vært unødvendige. Og det er det dette handler om – det som skjer i mediene, sier Haga.

– Når vi bare er sammen, er det bra. Jeg håper ledelsen vil se på endringer, for vi må gjøre noe annerledes. Så hardt jeg har jobbet for det her ... Det er ikke dette jeg har jobbet for. Vi må finne på noe glupt for å fortsette å ta steg.

Hun utdyper hva hun mener har manglet i de norske OL-forberedelsene.

– Det er mange ting som kunne vært gjort annerledes, egentlig. Man må se litt på helheten. Jeg skulle ønske jeg hadde trent mer spesifikt på løypa. Det har jeg gjort før og det har funket bra. Så tror jeg vi har trodd at vi har trent spesifikt nok, trent på løypa, og at det man trodde var bra nok ikke var bra nok.

– Jeg vet ikke hva andre har gjort med høyde, men før OL i Sotsji var vi mer i høyden, og det var lavere enn her. Det er veldig lett å stå her og være etterpåklok og si at man skulle gjort ditt og skulle gjort datt. Men når man ikke får det til, så må man se hva man kunne gjort annerledes og legge en plan for hva man kan gjøre fremover.

– Nå har jeg sagt mer enn nok

– Mener du at ledelsen burde ta mer av ansvaret?

– Ja, jeg synes det.

– Synes du det burde være endringer i personalet rundt kvinnelandslaget i langrenn?

– Det får man nesten ta internt. Nå har jeg sagt mer enn nok, mer enn jeg pleier, svarer Falla og ler.

Langrennssjef Espen Bjervig ønsker ikke å kommentere uttalelsene om dårlige forberedelser. Han mener de ikke skal gjøres med adrenalin og følelser i sving.

– Jeg har sagt flere ganger at evalueringen gjør vi når OL er ferdig, sier Bjervig til VG.

Trener Ola Vigen Hattestad sier:

– Jeg har opplevd kommunikasjonen med utøverne god, så jeg svarer ikke på det gjennom VG, i hvert fall, sier han.

– Det har vært turbulent de siste to årene. Det har vært mye med covid og restriksjoner, men du ser gutta lykkes, så det er mulig likevel, mener Ola Vigen Hattestad.