Dobbel fra Ommundsen for Riska 2

Anders Ommundsen ble med sine to scoringer den store helten for Riska 2 i 2-1-seieren over Ganddal 2 i 6. divisjon i fotball mandag. Det var Riska 2s første seier denne sesongen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden