Solskjær sammenligner Ronaldo med Michael Jordan

(Atalanta-Manchester United 2–2) Tre ganger har Cristiano Ronaldo (36) reddet Manchester United etter at laget har vært ille ute i Champions League. Manager Ole Gunnar Solskjær drar paralleller til baskethelten Michael Jordan.

I dag 02:03

– Vi hadde troen til siste slutt, og jeg hjalp laget med å sikre et poeng. Jeg er glad. Vi gir aldri opp, sier Ronaldo til BT Sports.

Tirsdag reddet han United med to mål i 2-2-oppgjøret mot Atalanta, i fjerde kamp i gruppespillet. Det andre målet var på overtid etter en strålende volley.

– Målet er utrolig. Han er utrolig. Ronaldo er en av de beste som noen gang har spilt fotball. Jeg er sikker på at følelsen er den samme som Chicago Bulls hadde med Michael Jordan (av mange regnet som tidenes beste basketspiller), sier Solskjær til CBS Sports.

– Hvis ballen skal ramle ned hos en i siste liten, håper du at det er Ronaldo som får den.

IKON: Basketspilleren Michael Jordan.

I andre kamp i gruppespillet sikret Ronaldo 2-1-seier mot Villarreal i 95. minutt. I den tredjee ble han matchvinner i United 3-2-snuoperasjon mot Atalanta i 81. minutt. Begge var klassemål av 36-åringen.

– United lever farlig, men igjen er det Ronaldo som redder dem ut av fengsel. Hvor hadde United vært uten ham i Champions League? De hadde trolig vært ute allerede uten scoringene hans, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

Ronaldo har scoret fem av Uniteds åtte mål i Champions League denne sesongen. Med tap i Bergamo tirsdag ville United vært ille ute med tanke på avansement. Nå topper de tabellen med Villarreal, men alt er fortsatt åpent.

Innbyrdes oppgjør går foran målforskjell når gruppen er ferdigspilt. Gjenstående kamper: 23. november: Villarreal-Manchester United, Young Boys-Atalanta 6. desember: Manchester United-Young Boys, Atalanta-Villarreal

Gary Lineker, Englands tidligere storscorer, ga også Ronaldo en applaus på Twitter.

Under den legendariske manageren Sir Alex Ferguson ble rødtrøyene kjent for å score sent, i såkalt «Fergie Time». I høst har det vært «Ronaldo Time» når det kommer til sluttminuttene i Champions League-kampene.

– Vi var litt heldige på slutten ved at jeg scoret, det var kanskje en hands i forkant, men sånn er fotball, sier Ronaldo.

Ronaldos tidligere lagkamerat Rio Ferdinand roste portugiseren som ekspert i BT Sports studio.

– Folk sier han ikke jobber hardt nok, men han gjør det hardeste i spillet – å score mål. På et kritisk tidspunkt stepper han opp – uansett nasjon, stadion og tid, sier Ferdinand.

SOM SJEFEN: Ole Gunnar Solskjær var kjent for å skli på knærne etter mål. Det gjorde også Cristiano Ronaldo etter 2–2-målet mot Atalanta.

– Jeg har en god følelse, det var en fantastisk kveld. Åpenbart hadde det vært bedre uten Ronaldos magiske øyeblikk, men vi kunne juble med fansen mot en av Europas største klubber, sier Atalanta-sjef Gian Piero Gasperini til italiensk Sky.

I serien Premier League har Ronaldo fire mål på åtte kamper. Totalt siden returen i Manchester står angriperen med ni mål på tolv kamper.

PS! Toppscorer i Champions League er Robert Lewandowski med åtte mål.