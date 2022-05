Hevder Haalands overgang til Manchester City bekreftes denne uken

Erling Braut Haaland fortsetter fotballkarrieren i Manchester City fra sommeren av. Det melder det anerkjente nettstedet The Athletic.

NTB

Publisert: Publisert: I dag 09:17

Ifølge nettstedet vil avtalen bli offentliggjort om få dager. Det oppgis ingen åpne kilder i saken, men henvises til «kilder i Tyskland».

I helgen uttalte klubbledere i Dortmund at det kunne komme en avklaring denne uka.

Sky Sports melder uten åpne kilder at Manchester Citys direktør Ferran Soriano i forrige uke ga beskjed til Borussia Dortmund-sjef Hans-Joachim Watske at de ville løse ut Haaland.

Erling Braut Haaland får oppfylt drømmen om å spille i Premier League. Foto: Lise Åserud / NTB

Utkjøpsklausul

Haaland har en utkjøpsklausul i sin kontrakt (løp til sommeren 2024) med Borussia Dortmund. Den skal være på cirka 750 millioner kroner i overgangssum og kunne bare utløses i løpet av denne sesongen.

Spekulasjonene har vært mange rundt Haalands framtid, særlig gjennom denne sesongen. Foruten Manchester City har Real Madrid vært favoritt til å sikre seg kraftspissens underskrift. Også Barcelona har vært nevnt relativt hyppig.

Haalands far Alfie har vært sentral i prosessen sammen den nå avdøde agenten Mino Raiola. Pappa Haaland spilte selv for blant andre Manchester City i sin proffkarriere.

15 mål på 17 kamper

Haaland ble hentet til Dortmund fra Salzburg like før nyttår i 2019. I løpet av tiden i Bundesliga vokste han raskt til å bli en av verdens beste spisser, og han scoret omtrent et mål i snitt per kamp for den tyske storklubben.

Han vant den tyske cupen med Dortmund i 2020/21 og står også med to ligatitler og et cupgull for Salzburg.

21-åringen har også gjort det meget sterkt for Norges landslag, der han har scoret 15 mål på 17 kamper.