Dette er City-laget som ikke har råd til å rykke opp fra 10. divisjon

De spiller i lyseblå trøyer med Manchester Citys emblem, kaver i 10. divisjon, har ikke råd til å rykke opp og er så langt unna Erling Braut Haalands hverdag som det er mulig å komme. Møt supporternes eget lag Maine Road.

Tommas Torgersen Skretting journalist

– Her bodde Manchester Uniteds manager Sir Matt Busby og like rundt hjørnet der, Citys Joe Mercer. Som du ser: Et ganske så beskjedent strøk. Der var kirka til Sir Busby – han var en hengiven katolikk.

Slutten av 60-tallet var en storhetstid for Manchester City. Rivalen United hadde dominert 50-tallet under den legendariske manageren Busby som ledet laget i 24 år.

Laget ble kalt The Busby Babes på grunn av sin lave gjennomsnittsalder og var verdensberømt av to grunner: De var veldig gode og tok to ligamesterskap. Og de ble rammet av tragedie da åtte av dem omkom i en flystyrt i München i 1958.

Mercer og hans himmelblå lag kom nærmere og nærmere etter at han overtok roret i 1965. I 1968 – etter å ha signert det som nå er klubblegenden Francis Lee – vippet de det hele i sin retning i siste serieomgang ved å slå Newcastle 4–3. Og avsluttet to poenger foran United.

Dette innledet det som til da var den mest suksessrike perioden i klubbens historie. City vant tre trofeer til i løpet av de to neste sesongene.