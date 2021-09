Markus Emile Storevik Sandvik sikret tre poeng for Staal Jørpeland 2

Markus Emile Storevik Sandvik sto for den avgjørende scoringen for Staal Jørpeland 2 i 1-0-seieren over Viking 3 på Jørpeland kunstgress i G19 2. divisjon. Det var Viking 3s første tap denne sesongen.

