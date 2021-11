Casper Ruud med magisk opphenting og sensasjonell semifinale

(Casper Ruud-Andrej Rubljov 2–6, 7–5, 7–6 (7–5)) Casper Ruud (22) vant en thriller mot Andrej Rubljov i det prestisjefylte ATP-sluttspillet. Verdenstoer Daniil Medvedev venter i semifinalen.

De tre andre semifinalistene er alle tidligere vinnere av ATP-sluttspillet og nummer én, to og tre i verden. I den andre semifinalen møtes Novak Djokovic og Alexander Zverev.

– Jeg har vært litt heldig med marginer på min side. I morgen blir den største matchen i min karriere. Jeg må spille på mitt beste for å ha en sjanse, sier Ruud om semifinalen mot tre år eldre Medvedev.

Superstjernene Roger Federer og Rafael Nadal mangler i turneringen.

– Det er en stor dag for meg i min karriere. Dette året har vært spesielt. Jeg vet ikke helt hvordan jeg klarte det. Men det går veldig fort her, og jeg fikk til noen gode returer som ble viktige, sier nordmannen på arenaen i Torino.

Nok en gang hevet Casper Ruud seg kraftig etter en tung start. Avgjørelsen falt i tiebreak i tredje og avgjørende sett. Den avgjørende ballen var et susende serveess.

De åtte beste spillerne møtes i ATP-sluttspillet på slutten av sesongen.

– Dette er helt vilt. Jeg sitter her med tårer i øyekroken, sier tennis-ekspert Ola Bentzen i Eurosport-studio.

Ruud har tapt sine to tidligere oppgjør mot Daniil Medvedev.

OL-mesteren i mixed double Rubljov brøt allerede til 2–1 i første sett, og russeren fulgte opp med å vinne eget servegame til 3–1. Så brøt Rubljov videre til 4–1 og ledet også 5–1 før settet endte 6–2.

– Han kjører rundt med Casper akkurat nå, fastslår Eurosport-kommentator Christer Francke.

– Men det kan raskt snu seg i andre sett.

Publikum la ikke skjul på sin sympati for Casper Ruud, men Rubljov brøt til 2–1 også i andre sett. Men så slo nordmannen tilbake og brøt til 2–2. Rubljov var irritert over å ha tapt sitt første servegame og slengte racketen i bakken.

Ruud tok ledelsen 3–2, og en frustrert russer klarte så vidt å holde servegamet sitt til 3–3. Også Norges tennisprofil måtte slite for å holde servegamet, men tok ledelsen 4–3.

Casper Ruud på vei inn til kampen mot Andrej Rubljov fredag.

Spillerne vant servegamene sine videre til 6–5-ledelse til Ruud. Så klarte nordmannen å bryte og utligne til 1–1 i sett.

På 2–2 i tredje sett klarte Rubljov å bryte til 3–2. Skulle det bli avgjørende for kampen? Nei! Casper Ruud brøt rett tilbake til 3–3!

Spillerne greide å holde servegamene sine til 6–6 før det var klart for tiebreak. Der brøt Ruud først og banket så inn et serveess til 5–3. Så brøt han igjen til 6–4 og Ruud hadde to matchballer.

Casper Ruud sto på forhånd med én seier mot Cameron Norrie og ett tap for Novak Djokovic i ATP-sluttspillet.

Det startet jevnt før verdensener Djokovic overkjørte Casper Ruud i det andre settet i Torino. Settsifrene ble 6–7 og 2–6.

Etter at Stefanos Tsitsipas måtte trekke seg fra turneringen i Torino på grunn av en albueskade, kom briten Norrie inn som reserve i Ruuds gruppe. Nordmannen vant 1-6, 6-3, 6–4.

Vinneren av fredagens duell møter verdenstoer Daniil Medvedev i semifinalen. Russeren slo reserven Jannik Sinner 6-0, 6-7(5), 7-6(8). Sinner overtok plassen til landsmannen Matteo Berrettini, som måtte gi seg etter en skade i åpningskampen mot Alexander Zverev.