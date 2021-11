Elabdellaoui melder seg klar igjen – søsteren reddet synet på høyre øye

Omar Elabdellaoui (29) forteller at han er klar for å spille for fullt fra januar. Hjelp fra søsteren var avgjørende for at den norske landslagshelten kunne få synet tilbake.

LANDSLAGSKAPTEIN: Omar Elabdellaoui, her sammen med med Haitam Aleesami (til høyre) på banen for Norge. Nå melder han seg igjen klar for landslagsspill fra høsten av.

Ett år etter den uheldige og alvorlige fyrverkeriulykken forteller Galatasaray-spilleren at han nærmer seg comeback på fotballbanen.

I et lengre innlegg forteller han om det han kaller sin vanskeligste og mest utfordrende tid i livet.

– Da det første skjedde var alt fullstendig svart for meg. Jeg var helt blind og hele fjeset mitt var brent, skriver Elabdellaoui kvelden før Norges skjebnekamp i Rotterdam.

Han forteller videre at synet på venstre øye ble bedre litt etter litt og at han til slutt kunne se helt fint på det ene øyet, men at det høyre var hardt skadet og at han fikk beskjed om at han ville være blind på høyre øye.

Nylig fant de en behandling som endret alt for Omar Elabdellaoui. Han forteller at det har tatt lang tid og mange operasjoner.

– Jeg trengte å få stamceller til øyet mitt. Etter å ha testet alle i familien min var søsteren min hundre prosent match! Det var veldig flaks for meg. De tok celler fra øyet til søsteren min og plasserte det i øyet mitt. Det er trolig en av de største grunnene til at jeg kan se i dag, skriver Elabdellaoui.

Han skriver videre at han for ikke lenge siden fikk hornhinnetransplantasjon og at dette var den siste operasjonen han trengte for å få synet tilbake.

– Det er «kort» forklart hva jeg har gått gjennom. Nå føler jeg meg veldig bra og har fått grønt lys fra legene mine til å komme i full form og begynne å spille fra januar. Mitt eneste fokus nå er å komme i best mulig form og gjøre meg selv tilgjengelig for laget og landet mitt.

Videre takker han hele Galatasaray, trener Fatih Terim og alt fra styret, teknisk og medisinsk personell, lagkamerater og fans.

– Jeg takker dere alle for hvordan dere har hjulpet meg, skriver han.

VG har vært i kontakt med Omar Elabdellaouis agent, Mikail Adampour.

– Kan bekrefte at Omar er i god rute. Han legger bak seg det tøffeste året hittil i hans karriere og er ekstremt ydmyk og takknemlig for all støtte. Videre viser jeg bare til innlegget, skriver Adampour en SMS til VG.

Den norske landslagsspilleren skadet seg alvorlig på nyttårsaften for et snaut år siden, da fyrverkeri eksploderte i hånden hans.

Galatasaray-trener Fatih Terim uttalte følgende til tyrkiske medier etter å ha vært på besøk hos høyrebacken i januar.

– Gud sparte livet hans. Han er en spiller vi bryr oss om. Han er viktig for oss både på og utenfor banen. Vi delte våre tanker og følelser og ble emosjonelle. Vi vil gjøre alt for ham og håper det utvikler seg godt, sa Terim ifølge avisen Cumhuriyet.