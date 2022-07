Mohamed Salah har signert ny langtidskontrakt

Liverpool bekrefter på sine hjemmesider fredag at superstjernen Mohamed Salah (30) har signert en ny langtidskontrakt.

TRE NYE ÅR: Salahs nye kontrakt går ut 30. juni 2025.

Ifølge engelske The Times og The Athletic varer den nye kontrakten til Liverpools stjerneangriper frem til sommeren 2025.

Den gamle kontrakten gikk opprinnelig ut juni neste år.

– Jeg føler meg fantastisk. Det er en nydelig dag for alle sammen, sier Salah til klubbens hjemmesider.

– Du kan se de siste fem-seks årene at dette laget alltid har hatt fremdrift. Forrige sesong vi var nære fire (titler), men uheldigvis tapte vi to titler helt på tampen av sesongen, fortsetter han.

The Times skriver også at Salah vil tjene over 350.000 pund (4,2 millioner kroner) i uka. Ifølge The Guardian tjener Erling Braut Haaland 375.000 pund i uka i Manchester City – det vil si nærmere 4,5 millioner kroner i uka.

Salah står med 156 mål og 63 målgivende på 254 kamper for den engelske storklubben.

– Jeg mener vi er i en god posisjon til å kjempe om alt mulig. Vi har nye signeringer i tillegg. Vi må bare fortsette å jobbe hardt, sier Salah.

Slik annonserte Liverpool kontraktsforlengelsen på Twitter:

I Salahs debutsesong for rødtrøyene satte han toppscorerrekord i Premier League (med 38 kamper) med hele 32 mål.