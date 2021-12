Premier League direkte: Manchester United – Arsenal

DEL

Dette er første hjemmekamp for Manchester United siden Ole Gunnar Solskjær ble sparket som manager. De to forrige kampene på Old Trafford har endt med smertelige nederlag for hjemmelaget. Først 0-5 for Liverpool, så 0-2 for Manchester City.

– Det er opp til spillerne å gi fansen noe å synge om. Det er en fin posisjon for spillerne å være i. Å komme og spille fotball og øke energinivået på stadion, sier Carrick til Amazon Prime.