Solbakken-utblåsning: – Maktarroganse

ULLEVAAL (VG) Landslagssjef Ståle Solbakken tok et verbalt oppgjør med politikerne etter at NFF har fått «nei» til flere tilskuere på Ullevaal. Solbakken reagerer på behandlingen NFF har fått.

TIRADE: Ståle Solbakken på tirsdagens pressekonferanse på Ullevaal.

– Det som blir presentert i det siste står til stryk, og det gjelder både bredde og topp, kanskje aller mest for bredden. Vi som en selvutnevnt idrettsnasjon må stille spørsmål om hvorfor det skal være sånn, sier han på tirsdagens pressekonferanse.

NFF ønsker å ha rundt 20.000 tilskuere mot Nederland på Ullevaal 1. september, men fikk mandag nei fra kulturdepartementet for andre gang. Det blir bare 7000 på Ullevaal.

Fotballforbundet får heller ikke unntak fra smittekarantene-regler, noe som gjør at VM-kvalikkampen for kvinner mellom Norge og Armenia 16. september trolig blir flyttet ut av landet.

– Det er nesten litt provoserende, sier Solbakken om samspillet med politikerne.

NFFs elitedirektør Lise Klaveness uttalte tidligere tirsdag at hun er skuffet over «nok en gang å bli avspist med et «hvorfor skal dere når ikke andre»-svar».

– Vi er på ville veier. Den maktarrogansen som jeg tror særlig Lise føler, og som hun har følt en tid, det er ikke bra for noen. Det er vanskelig å følge argumentene deres. Vi skal ikke være i en særstilling, men vi har kommet dit at det nå skriker etter sunn fornuft.

– Jeg er skuffet, jeg er uforstående og jeg er litt halvrystet over mangel på forståelse. At man ikke er litt imøtegående, og at man er så langsom med alt. Jeg skal stoppe nå, så jeg ikke sier noe jeg vil angre på, sier Solbakken.

Etter pressekonferansen konfronterte VG landslagssjefen med stigende smittetall.

– Har du ikke forståelse for at man vil holde litt igjen?

– Du trenger ikke å være rakettforsker for å finne ut at smittetallene var stigende da man skulle åpne skolene.Jeg er ikke smittevernsekspert, men hvis du skal se på tekniske, så ville jeg kontret og sagt «se på antall innlagte».

Oslos byrådsleder Raymond Johansen har også kommet med krass kritikk av kulturdepartementet. Han mener politikerne har brukt for lang tid på å svare på NFFs henvendelser.

– Første bud er å behandle fotballen og fotballforbundet med respekt. Dette er den største begivenheten for det norske landslaget dette året, og på veldig lenge. Man må kunne få tydelige svar tilbake, sier han.

Kulturdepartementet er forelagt kritikken fra Ståle Solbakken, men har foreløpig ikke svart landslagssjefen.

– Jeg har stor respekt for at fotballen ønsker å arrangere en storslagen publikumsfest, men NFF har allerede fått svar på sin forespørsel om å ha flere publikummere på stadion enn gjenåpningsplanen tilsier. Som alle andre fikk de ikke medhold for det, og har nå spurt på nytt. Det endrer ikke regjeringens svar, sa Raja til VG mandag kveld.

– Jeg er glad for at vi kan ha så mange som 7 000 tilskuere på Ullevaal mot Nederland, og kan bekrefte at den nederlandske landslagstroppen vil få reise inn i landet. Alt dette vil vi sende brev til NFF om snarlig. I tillegg har NIF bedt om unntak for en rekke idrettsarrangementer gjennom høsten, og den listen har vi hatt til behandling, og det er med glede jeg kan si at vi vil etterkomme alle sammen. Det betyr at vi får en høst med masse idrettsaktivitet på norsk jord, uttalte kulturministeren.