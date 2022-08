Tok United i forsvar og fyrte løs mot ekspert: – Jeg holdt på å ringe inn

Liverpool-manager Jürgen Klopp vurderte å ringe inn da han hørte hvordan tidligere Aston Villa-spiller Gabriel Agbonlahor uttalte seg om Manchester United.

Liverpool møter Manchester United på Old Trafford på mandag. På fredagens pressekonferanse fortalte Klopp at han kjørte bil og hørte på Talksport etter United hadde tapt 0–4 mot Brentford på lørdag. Der fikk han høre tidligere Aston Villa-spiller Gabriel Agbonlahor fyre løs.

– Bruno Fernandes scorer mål og har målgivende pasninger, men han ser ut som den verste lagkameraten. Hver gang noen spiller bort ballen kaster han armene i været, sa Agbonlahor til Talksport.

– Jeg kan ikke huske sist han hadde en god kamp. Han kan spille ballen til deg og bomme, for deretter å skylde på deg. Det er den typen han er. Den verst tenkelige lagkameraten, la han til.

Han tok også et kraftig oppgjør med Erik ten Hag.

– Dette er ikke Manchester United. Hvis jeg var dem nå hadde jeg tenkt «vet du hva, ten Hag, bare pakk sammen sakene dine». Det er en skammelig klubb for øyeblikket, sa Agbonlahor.

FRUSTRERT: Gabriel Agbonlahor i 0–1-tapet mot Swansea i 2016. Spissen la opp i 2019.

Disse uttalelsene fikk Klopp til å reagere.

– Det var åpenbart ikke en god uke for United, men det er enkelt å glemme hvor gode Brentford var. Jeg så første omgang her og dro hjem og hørte i bilen på Gabriel (Agbonlahor) på Talksport etter kampen. Da jeg kom hit til klubben, var en de første kampene vi hadde mot Aston Villa og de tapte 0–6 mot oss. Jeg husker ikke ham som et mentalitetsmonster da, sa Klopp på pressekonferansen.

– Det han sa om United på det programmet ... Jeg var nærme å ringe inn og fortelle ham «du har fullstendig glemt hvordan det er å være en fotballspiller». Det er helt utrolig, la han til.

Liverpool har også hatt en trå start i Premier League. Klubben som blir sett på som den største tittelutfordreren til Manchester City har kun tatt to poeng på de to første kampene.

Darwin Núñes fikk en fin ligadebut, da han kom ble byttet inn og fikk scoring og målgivende i 2–2-oppgjøret mot Fulham.

Langt verre gikk det da han fikk tillit fra start mot Crystal Palace. Etter mange dueller med Joachim Andersen, boblet det til slutt over for Núñes. Etter litt knuffing i feltet skallet Núñes til den danske midtstopperen. Liverpool-spissen fikk med det rødt kort.

På mandag venter Manchester United på Old Trafford. Sist oppgjør der endte med 5–0-seier.

– Hele verden vil se på kampen, og se hvordan disse to tungvekt-lagene vil håndtere situasjonen, sa Klopp på pressekonferansen.

Manchester United står med null poeng i Premier League etter tap mot Brighton og Brentford.