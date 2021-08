Kritikken har haglet: På overtid ga Anders svar på tiltale

Han har måttet tåle mye i 2021. Men mot Mjøndalen ble han matchvinner.

JUBEL: Anders Jenssen etter kampen mot Mjøndalen søndag kveld. Foto: Rune Robertsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

TIL hadde nærmest som vanlig sluppet inn et par enkle mål, etter å ha tatt ledelsen 2–0 i Mjøndalen. Oppgjøret var i ferd med å ebbe ut da Sakarias Opsahl fikk ballen til venstre for Mjøndalens 16-meter.

Innlegget seilte tilsynelatende i lufta i all evighet, før den kontant ble dunket inn av Anders Jenssen, som hadde tapt duellen før 2–2-utligningen en halvtime tidligere.

– Det er massivt for oss i den situasjonen vi er i. Det har vært noen tøffe uker der vi har hentet lite poeng, og fikk en forferdelig opplevelse i cupen. Det har vært mye trykk, og det vi har kjent på, så å svare på den måten vi gjør i dag er jævlig deilig, sier Jenssen til iTromsø på Consto Arena i Mjøndalen.

Han, og lagkameratene i forsvarsleddet, har gjennom sesongen vært gjenstand for mye kritikk i sosiale medier for at TIL har sluppet inn mål.

– Dette er på ingen måte en revansje. Det er et jævlig viktig mål både for laget og meg, men det er ikke sånn at jeg er hevngjerrig og at det derfor smaker bedre, sier Jenssen til iTromsø.

– Kanskje ikke den vakreste seieren vi har hatt

Såpass prekært har det vært at TIL-ledelsen har sett seg nødt til å hente inn nye spillere. Christophe Psyche fikk debuten sin for Gutan noen minutter før slutt, og dermed ble Jenssen flyttet ut som høyre stopper, noe som ga han anledning til å gå opp i banen. Kanskje noe overraskende på overtid med så mye på spill.

– Hvorfor skulle jeg ikke gå opp? Det var ikke planen, men det er et dynamisk spill og vi er i angrepsmodus. Vi gjør en strukturell endring med at Psyche kommer inn, som er en sterk duellspiller. Jeg går ut til en høyre stopperrollen, og da er det litt mer åpning for å være med opp, sier Jenssen til iTromsø.

– Forhåpentligvis med å gi selvtillit i gruppa. Vi trengte den trepoengeren her, selv om det kanskje ikke er den vakreste seieren vi har tatt. Vi spiller en jævlig god førsteomgang og er veldig solid. Så blir vi litt feig etter det tidlige 2–0-målet, og derfra og frem til de scorer 2–2 så er vi en skygge av oss selv.

– Hva tror du skjer?

– Jeg tror det i stor grad det er mentalt. Vi kommer i forsvarsmodus og får Mjøndalen lillefingeren her hjemme så tar de hele hånda, og det var det de var på tur til å gjøre. Så synes jeg vi viser veldig sterk moral med å snu det, for det er ikke lett her.

For etter målet jublet han hemningsløst foran supporterne.

– Det var godt oppmøte i dag så det var fint, så det gjorde ingenting å score der, sier Jenssen med et smil.

Lagkamerat og kaptein Ruben Yttergård Jenssen unnet navnebroren målet litt ekstra. Og beskriver målet i detalj.

– Det er kjempeartig. Man ser på ballbanen på det innlegget fra «Saka» at den går over og der kommer Anders, det er deilig å se. Det er som det går i slow motion, der er rart hvordan tid er relativt, sier Yttergård Jenssen til iTromsø.

– Viljen er jævlig stor

Hovedtrener Gaute Helstrup gledet seg naturlig nok over overtidsdramaet.

– Det overordnede er det viktigste i dag og det er tre poeng. Jeg synes det har vært varierende i det siste, både i kampene og på noen treninger som har vært under det nivået vi skal ha, men en god del av kampene og de fleste treningene er bra, sier Helstrup til iTromsø.

– Viljen er jævlig stor, og selv om det er noen enkeltspillere som har slitt og har det tungt, så drar det kollektive opp. Da er det veldig deilig å få betalt, og det gir oss mye både for morgendagen og kampene som kommer, sier Helstrup videre.

Han beskriver kampen som en berg-og-dal-bane.

– Og den perioden etter 2–0 er dessverre litt typisk for oss. Vi blir trykt bak og de får dødballer og det er klassisk Mjøndalen. De får momentum og da har de vært gode både mot Glimt og Rosenborg hjemme. Vi klarer ikke få etablert spillet, samtidig som de samme rommene der. Vi må tørre å spille av presset, sier Helstrup.