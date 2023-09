Jostein Grindhaug gir seg i Haugesund

Jostein Grindhaug trekker seg som Haugesund-trener, men fortsetter i stillingen frem til en erstatter er på plass.

TREKKER SEG: Jostein Grindhaug gir seg som Haugesund-trener.

50-åringen har besluttet å trekke seg som hovedtrener i klubben. Det skriver FK Haugesund i en pressemelding.

Grindhaug har sagt seg villig til å fortsette i stillingen frem til en riktig erstatter er på plass.

– Dette viser hvor stort hjerte ‘Jos’ har for FK Haugesund og det betyr mye for klubben at han har akseptert å stå i stillingen frem til vi finner den rette personen til å lede laget videre. Dette gir både tid og trygghet til å finne en ny hovedtrener som kan bygge videre på det fundamentet som er lagt under Jostein Grindhaugs ledelse, sier styreleder Christoffer Falkeid i pressemeldingen.

«Selv om et samlet klubbstyre har ønsket å beholde Grindhaug i rollen, har han tatt denne avgjørelsen av hensyn til både laget og seg selv som følge av manglende resultater den siste tiden», heter det i pressemeldingen.

50-åringen har vært trener i klubben i to perioder. Først i perioden fra 2009 til 2015, før han overtok etter Eirik Horneland i 2019 frem til i år. I mellomtiden var han sportsdirektør i klubben.