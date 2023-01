Ny Liverpool-fadese: - Fullstendig sjokkerende

(Brighton - Liverpool 3–0) Nedturen fortsetter for Liverpool. Solly March og Brighton lekte seg på Amex Stadium og klatret forbi de røde på tabellen.

– Jeg kan ikke huske at vi har spilt en dårligere kamp enn dette, er konklusjonen til en tydelig preget Jürgen Klopp i et intervju vist på Viaplay etter kampslutt.

– Veldig frustrerende. Vi var virkelig ikke gode. Jeg kan ikke huske en eneste god periode i kampen. Det er mitt ansvar at vi ikke får det bedre til i dag, sier en tankefull Liverpool-sjef.

Etter 18 spilte kamper er Liverpool fanget i ingenmannsland, på en åttendeplass på tabellen. Skulle de røde ikke klare å klatre utover i sesongen vil de matche den dårligste sluttplasseringen Liverpool har oppnådd i Premier League.

– Dette er ikke Liverpool Football Club verdig, sier klubblegende Phil Thompson i studio til LFCTV etter kampslutt.

– Vi visste at dette ville bli en vanskelig kamp, men dette var helt grusomt. Det er et lag uten ideer og kraft, oppsummerer Thompson.

Et tannløst Liverpool hadde nemlig lite å stille opp med mot tabellnabo Brighton og ti minutter før fulltid gjorde tidligere Manchester United-spilleren Danny Welbeck ydmykelsen komplett med sin 3–0-scoring.

– Det er rett og slett fullstendig sjokkerende av et lag av denne størrelsen, er dommen fra Viasat-ekspert Pål Andre Helland etter kampslutt.

Marerittet vil ingen ende ta for Trent Alexander-Arnold og Liverpool.

Kauro Mitoma brukte hele 1. omgang på å herje med Liverpools høyreside, og like etter hvilen skapte japaneren nye problemer da hant fant Solly March foran mål. 28-åringen fikk en enkel jobb med å sette 1–0 for hjemmelaget. Og Brightons høyrekant var langt fra ferdig:

Bare fem minutter senere tok March seg inn fra skrått hold og prikket ballen utagbart i det lengste hjørnet til Allison i Liverpool-målet:

Jürgen Klopp kastet inn det han kunne mønstre av offensive krefter fra benken, men et hardtarbeidende Brighton nektet Liverpool de store sjansene.

Brighton var klart best i den første omgangen og gang på gang kjørte japanske Mitoma karusell med Trent Alexander-Arnold.

Like før pause trodde hjemmefansen at Evan Ferguson hadde skaffet «The Seagulles» straffe da han gikk i bakken alene med keeper Allison, men VAR konkluderte med at 18-åringen sto i offside.

Etter 18 spilte kamper ligger Liverpool på 8. plass i Premier League med 28 poeng og avstanden opp til fjerdeplassen er det nå syv poeng. Fortsatt står Jürgen Klopps gutter uten seier i 2023.