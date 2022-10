Mol og Sørum vant i Paris – blokkshow ble avgjørende

Sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum gikk til topps i verdenstourturneringen i sandvolleyball i Paris søndag.

Anders Mol og Christian Sørum spilte finale i Paris søndag.

NTB

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Nederlenderne Alexander Brouwer og Robert Meeuwsen var motstandere i finalen. Turneringen i den franske hovedstaden ble spilt i Roland-Garros-anlegget.

– Dette føles fantastisk. Dette er første gang i Paris og på Roland-Garros. De nederlandske gutta spilte meget bra. Vi hadde problemer med dem i det første settet. Også i det andre settet, men Anders vartet opp med fire blokker. Det avgjorde alt, sa Christian Sørum etter seieren.

– Vi trengte de fire blokkene. Jeg er veldig glad for å ha klart det, sa Mol.

Blokk på blokk

Det første settet startet med nederlandsk overtak. Brouwer og Meeuwsen vekslet på å lede med to og ett poeng helt til stillingen viste 17-16. Da tok de norske gutta to raske poeng. Først hentet Anders Mol fram en strålende blokk som ga 17-17. Deretter var de norske gutta i ledelsen i settet for aller første gang.

Tre poeng senere sørget en ny Mol-blokk for at de norske gutta hadde settball på stillingen 20-18. Sørum satte punktum for det første settet med et strålende poeng. Sifrene ble 21-19.

Sett nummer to ble også svært jevnt. Mol og Sørum ledet 11-10 da lagene gikk til teknisk timeout. Mol blokkerte så inn både 12-10, 13-10 og 14-10, og deretter så de norske gutta seg aldri tilbake. Settet ble til slutt vunnet klart med 21-18.

Vinner alltid finalene

Mol og Sørum har vunnet de 20 siste finalene de har spilt på toppnivå.

Den norske duoen tok seg videre til cupspillet i Paris etter å ha vunnet alle sine innledende kamper i verdenstourturneringen i Paris. Lørdag ble det chilenske brødreparet Marco og Esteban Grimalt slått i semifinalen.

Anders Mol og Christian Sørum ble nylig kåret til årets lag i Det europeiske volleyballforbundet (CEV) for tredje gang på rad.