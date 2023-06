Bekreftet: Rekdal har fått sparken

Både Kjetil Rekdal og Geir Frigård er ferdige som trenere i Rosenborg. Det bekrefter klubben selv.

– På vegne av Geir og meg selv, vil jeg si at det er skuffende å ikke få fullført oppdraget vi fikk her i Rosenborg.

Det skriver Kjetil Rekdal selv i en pressemelding fra klubben, og fortsetter:

– Når det er sagt, vil vi takke for tilliten vi ble vist når vi signerte for klubben. Vi har gitt alt av oss selv her. Mye har vi fått til, men endel har vi ikke lykkes med i like stor grad som vi ønsket. Det er ikke i våre tanker å lete etter hverken syndebukker eller bortforklaringer. Nå handler det om å gå videre, og vi forlater Trondheim og Rosenborg med rake rygger og flere venner enn da vi kom. Til sist må vi si takk til spillergruppa som har stått støtt og samlet bak oss hele veien! Lykke til videre, dere har det i dere gutter.

Rosenborg bekrefter på sin hjemmeside at klubben skiller lag med trenerduoen. Beskjeden skal ha blitt gitt under et møte i Oslo torsdag.

Slik har Rosenborg prestert med Rekdal som trener i halvannet år:

– Bakgrunnen for fratredelsen er basert på flere faktorer. Vi har gjort en evaluering den siste tiden. Det er ingen hemmelighet at Rosenborg er på en plass vi ikke ønsker å være, sier styreleder Cecilie Gotaas Johnsen på et pressetreff fredag.

– Det er litt utrolig at dette ikke kom ut før, for avgjørelsen er noen dager gammel. Det har vært en ryddig prosess, sier Gotaas Johnsen.

Tidligere fredag satt VG på opplysninger om sparkingen, og en offentlig uttalelse var ventet klokken 14:00. Klokken 14:51 kom den. En halvtime senere møtte styreleder til pressekonferanse.

– Vi trenger en endring, både på kort og lengre sikt. Ingen hemmelighet at vi jobber med hva Rosenborg skal være på lengre sikt. Vi må få et felles målbilde på hvordan Rosenborg skal se ut, sier Gotaas Johnsen, som sier styret tok beslutningen onsdag kveld.

– Det er ingen vinnere i en sånn prosess. De tok det tungt. De er skuffa og det skal de være. Det er mennesker vi snakker om. De ønsker å levere og vise at de kan, sier RBKs styreleder.

Svein Maalen og Trond Henriksen tar over midlertidig som henholdsvis hovedtrener og assistenttrener.

Slik ser Rosenborgs statistikk ut:

Kjetil Rekdal har ikke fått sving på Rosenborg denne sesongen, og trønderne ligger på 9. plass etter elleve spilte kamper. På de kampene har det blitt tre seiere, fire uavgjort og fire tap. I tillegg røk de ut av cupen mot Stjørdals-Blink i andre runde.

Rekdal har vært under et hardt press over lang tid. Etter et styremøte i slutten av mai ble det bestemt at 54-åringen skulle fortsette som trener – riktignok med betingelser om hurtig resultatforbedring.

Etter det har det blitt én seier og en uavgjort i Eliteserien – i tillegg til cup-exit. Det er under Rosenborgs ambisjoner.