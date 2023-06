Opplysninger til VG: Rekdal har fått sparken

Både Kjetil Rekdal og Geir Frigård er ferdige som trenere i Rosenborg. Det får VG opplyst.

HAR SLITT: Kjetil Rekdal har hatt en tøff sesongstart i Rosenborg.

VG sitter på opplysninger som sier at trenerduoen er ferdig i klubben. Beskjeden skal ha blitt gitt under et møte i Oslo torsdag.

En offentlig uttalelse er ventet i løpet av ettermiddagen.

Det var avisa Nidaros som først omtalte saken.

Kjetil Rekdal har ikke fått sving på Rosenborg denne sesongen, og trønderne ligger på 9. plass etter elleve spilte kamper. På de kampene har det blitt tre seiere, fire uavgjort og fire tap. I tillegg røk de ut av cupen mot Stjørdals-Blink i andre runde.

Rekdal har vært under et hardt press over lang tid. Etter et styremøte i slutten av mai ble det bestemt at 54-åringen skulle fortsette som trener – riktignok med betingelser om hurtig resultatforbedring.

Etter det har det blitt én seier og en uavgjort i Eliteserien – i tillegg til cup-exit. Det er under Rosenborgs ambisjoner.

Kjetil Rekdal har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser. Det har heller ikke styreleder Cecilie Gotaas Johnsen.