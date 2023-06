Her er tidenes første norske Tour de France-lag

ENSJØ (VG) Med halvannen uke igjen til årets Tour de France, annonserte Uno X en historiske tropp i Oslo i dag.

HISTORISK: Uno X deltar i Tour de France i sommer, som det første norske laget noensinne.

For dette er første gang et norsk lag deltar i verdens største sykkelritt.

– Vi har mange gode ryttere og uttaket har ikke vært enkelt. Det er mange som fortjener en plass, men til syvende og sist mener jeg at vi har landet på de åtte beste rytterne, sier sportsdirektør Gabriel Rasch.

– Sjansen vår ligger i brudd og i spurtene, sier den tidligere Team Sky-lederen.

Alexander Kristoff (35) var selvskreven på laget som ble presentert på Ensjø. Det samme var Rasmus Tiller og Søren Wærenskjold.

Alle tre har gått til topps i hvert sine ritt de siste ukene.

Bak der har det imidlertid vært hakket mer åpent om plassene.

– Uno X har vært tydelige på at de går for etappeseirer og ikke sammendraget. Det tror jeg er lurt. Jeg tror det blir en litt annerledes Tour de France for norske sykkelfans, der vi vil se en del spennende bruddforsøk heller enn satsing på seirer på flate spurtetapper. Alexander (Kristoff) har aldri vært verdens beste rytter i en flat spurt, og det er han ikke i år heller. Men laget har med ryttere som er gode i kupert terreng, sier Jarle Fredagsvik til VG.

Han er tilknyttet magasinet Landevei, og er den journalisten som har fulgt norsk sykkelsport tettest de siste årene.

– Hvor godt er dette norske laget?

– De er nybegynnere på dette nivået. Tour de France er “best of the best”, så de vil ikke dominere noe som helst, men må plukke seg ut noen sjanser som de går for. Men det er veldig mange av Uno X-rytterne som er i god form nå, så det kan bli sabla gøy også, sier han.

Dette er Uno X-laget i årets Tour de France:

Alexander Kristoff

Rasmus Tiller

Søren Wærenskjold

Tobias Halland Johannessen

Torstein Træen

Jonas Abrahamsen

Jonas Gregaard

Anthon Charmig

Tour de France starter i den spanske byen Bilbao, lørdag 1. juli.

