Ny Haaland-bragd: Tangerte Premier League-rekord

VILLA PARK (Aston Villa-Manchester City 1–1) Erling Braut Haaland (22) scoret sitt 10. Premier League-mål i oppgjøret mot Aston Villa, men Manchester City avga likevel to poeng i tittelkampen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Nordmannens nettkjenninger har kommet i løpet av hans seks første opptredener. Tilsvarende kan bare Michael Quinn (60) vise til med prestasjonen for Coventry i 1992. De siste 30 årene har ingen andre spillere klart det samme før Haaland kopierte suksessen på Villa Park lørdag kveld.

Etter en målløs første omgang, hvor Aston Villa-stopper Tyrone Mings (29) så ut til å blant annet dra i hestehalen til Haaland i et forsøk på å sette han ut, tok det under fem minutter i den andre før jærbuen igjen stjal showet.

Idet Kevin De Bruyne (31) avanserte langs høyrekanten, trakk Haaland seg mot bakre stolpe. Lagkameratens påfølgende innlegg samsvarte perfekt med nordmannens posisjonering og Haaland sendte gjestene sikkert i ledelsen.

0–1: Her viser Haaland seg frem igjen.

Etter scoringen knyttet trener Pep Guardiola (51) neven i midlertidig lettelse ved sidelinjen, mens Haaland løp glisende bak målet til Aston Villa hvor hjemmefansen så stygt mot ham. Etter et jubel-løp på over 40 meter kom 22-åringen fra Bryne frem til tusenvis av egne, tilreisende supportere fra Manchester og fikk se langt lystigere ansikter.

Med 10 nettkjenninger er Haaland allerede blitt den regjerende Premier League-mesterens største stjerne – hjulpet frem av profiler som Bernardo Silva (28) og De Bruyne.

JUBLET: Haaland viste hvor glad han var for pasningen fra De Bruyne 50 minutter ut i kampen mot Villa.

I perioden som fulgte dominerte City oppgjøret fullstendig. Haaland fikk en ny avslutning reddet av Villa-keeper Emiliano Martínez (30) før De Bruyne vippet et frispark i tverrliggeren og ut.

Likevel ga hjemmelaget til trener Steven Gerrard (42) aldri opp. Etter 78 minutter kom også uttellingen for innsatsen. Douglas Luiz (24), som var sterkt ønsket av Arsenal på overgangsvinduets siste dag, men ble værende i Birmingham-klubben, vant ballen inne på Citys banehalvdel.

Etter en kort pasning til Jacob Ramsey (21) ekspederte han ballen videre – langs gresset til motsatt side av 16-meteren. Der trakk lagkamerat Leon Bailey (25) inn fra høyre raskere enn City-back João Cancelo (28) og hamret inn 1–1 fra 14 meters hold.

Utligningen satte fyr på følelsene til 40.000 fremmøtte hjemmesupportere. Unisone, oppildnende brøl etterfulgte nærmest enhver aktivitet på banen og kunne trolig høres langt utenfor den ærverdige arenaen plassert bare 10 minutter unna Birmingham sentrum siden 1897.

Med 12 minutter igjen å spille tok Haaland gjorde Haaland seg klar for avspark. Nordmannen og hans lagkamerater forsøkte å motivere hverandre til et nytt mål som ville bety tre poeng, men Aston Villa-spillerne kjempet heroisk og berget et svært kjærkomment poeng.

Etter matchen ristet Haaland på hodet før han gikk rolig bort til City-supporterne og takket for oppmøtet. Parallelt runget «Hi-Ho Aston Villa» over høyttaleranlegget med allsang fra publikum. Uavgjortresultatet gjør at Manchester City blir værende på 2. plass. Villa ligger fjerde sist.

Fakta LAGENE Aston Villa (4–3–3): Martinez – Cash, Konsa, Mings, Digne – Luiz, Kamara, McGinn – Bailey, Watkins, Ramsey. Man. City (4–3–3): Ederson – Walker, Dias, Stones, Cancelo – De Bruyne, Rodri, Gündogan – Bernardo, Haaland, Foden. Les mer