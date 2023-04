Haaland må bryte egen marerittrekke for å stoppe Guardiolas marerittrekke

MANCHESTER (VG) Med ustoppelige Erling Braut Haaland (22) har Pep Guardiola (52) kanskje fått på plass brikken som kan hindre tolv års Champions League-tørke. Men først har nordmannen sin egen trend som brytes.

HOLDER FAST: Pep Guardiola og Erling Braut Haaland jakter samme mål.

Mats Arntzen, VG Journalist i VG Sporten, for tiden utstasjonert i England. Tips meg på mats.arntzen@vg.no eller send en direktemelding på Twitter.

Fredrik Schjesvold, VG Sportsjournalist. Kontakt meg gjerne på e-post eller 469 34 519 for tips og innspill.

Kopier lenke

Kopier lenke

For på motsatt banehalvdel står nemlig Bayern München – et lag nordmannen på ingen måte har gode statistikker mot.

Riktignok har Haaland personlig gjort det godt med fem mål på syv kamper mot det tyske storlaget, men samtlige kamper har endt med tap.

Tirsdag kveld spilles den første av to knalltøffe Champions League-kvartfinaler mot Bayern München i jakten på Manchester Citys første triumf i verdens aller gjeveste klubbturnering.

– De har vunnet Premier League fire av de fem siste sesongene, så de har ikke hentet meg for å vinne Premier League, sa Erling Braut Haaland i et intervju med CBS etter fem mål i 7–0-seieren mot RB Leipzig.

På spørsmål fra VG om Haaland ble kjøpt for å vinne Champions League svarer Guardiola:

– Han er så viktig for oss. Han har kommet for å hjelpe oss i forsøket på å vinne Champions League, men samtidig også både FA Cupen og Premier League.

Konfrontert med at City har tapt flere svært jevne oppgjør til tross for de har vært det beste laget, og om hvorvidt Haalands effektivitet foran mål kan være forskjellen, sier City-manageren:

– Det er viktig å ha en spiller som kan score ut fra ingenting. Mot Monaco scoret vi seks mål og røk ut. Mot Tottenham scoret vi fire – og vi røk. Vi har alltid scoret mål, det har ikke vært et problem, svarer Guardiola på VGs spørsmål – og henviser til tidligere Champions League-nedturer.

Pep Guardiola startet sin pressekonferanse mandag med et stort sukk da han nok en gang ble spurt om jakten på klubbens første Champions League-tittel.

– Ohh, sa City-manageren og ristet på hodet – til latter fra salen – før han begynte på et langt resonnement:

– Spørsmålet (om å vinne CL) kom for seks-syv år siden. Det kommer hver sesong. Vi prøver hver sesong, men det er lag som du møter som også er gode. Vi vil prøve hver gang, men det betyr ikke at vi kommer til å vinne, sier Pep Guardiola under mandagens seanse i pressesalen på City Football Academy, hvor regnet skyller ned over den plettfrie treningsarenaen utenfor.

Pep Guardiolas «siste stopp» i Champions League siden forrige triumf.

I den flere minutter lange tiraden sammenlignet han blant annet troféjakten med karrieren til en av tidenes største basketballspillere:

– Michael Jordan vant seks NBA NBAelitenivået i basketball i USA.-titler. Hvor mange sesonger spilte han? 16.

– Vi må være perfekte for å få et godt resultat før vi drar til Tyskland. Det viktigste er at vi fremdeles er med.

Erling Braut Haalands statistikk mot Bayern.

Grafikk: www.sofascore.com

For Pep Guardiola vil tiden i gamleklubben Bayern alltid være farget av at han ikke klart å vinne Champions League med den tyske storklubben, og så langt har historikken vært den samme i Manchester City.

– Som en veldig klok mann sa en gang. Vi tapte ikke finalen, vi tok bare et steg nærmere, sier Manchester City-forsvarer Ruben Dias på pressekonferansen mandag – som ikke vil avsløre hvem den kloke mannen er.

Manchester City tapte Champions League-finalen 0–1 mot Chelsea i 2021.

Manchester Citys dominante har gitt ligatittel i fire av seks forsøk under katalanerens ledelse. Ifølge Understat har Manchester City hatt høyest «expected points» (xPTS) «expected points» (xPTS)Expected Points (xPTS) er en statistisk metode som brukes i fotballanalyse for å beregne hvor mange poeng et lag burde ha fått. Der måles blant annet antall skudd, posisjonen til skuddene og vanskelighetsgraden på skuddene (skudd med beste fot vurderes annerledes enn en heading for eksempel) for å gi en mer nøyaktig vurdering av lagets innsats i kampen. Jo høyere xPTS-verdien er, jo bedre har laget prestert i kampen. Over en hel sesong vil xPTS som regel gi et veldig godt bilde av hvor dominerende et lag har vært. i samtlige sesonger siden Pep Guardiola tok over som manager, mens han i Champions League har blitt beskyldt for «å overtenke» i enkeltkamper.

– I Champions League-kvartfinalen mot Lyon brukte jeg fem forsvarere istedenfor fire. Tanken bak var at vi forsvarte oss veldig, veldig dårlig. Med fire bak var vi veldig ustabile. Hvis det ikke virker, så «overtenker Pep». Hvis det virker, er det genialt, sa Guardiola på fredagens pressekonferanse før Southampton-møtet.

Mandag havnet han igjen i en lang ordkrig med en journalist som lurte på hva tanken var bak de taktiske endringene han gjorde i Champions League-finalen mot Chelsea.

– Før kampen planlegger jeg av den og den årsaken. Hvis det skjer, har jeg rett. Hvis det ikke skjer, har jeg ikke rett, sier Guardiola underveis i meningsutvekslingen.