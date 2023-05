United og De Gea med gave­pakke til Liver­pool: – En blaut klut i målet

(West Ham – Manchester United 1–0) Manchester United hadde muligheten til å klatre til tredjeplass – men istedenfor står døren nå på gløtt for erkerival Liverpool.

Sander Hauan, VG Journalist siden 2020.

Serietreer Newcastle gikk på et 0–2-tap for Arsenal og Martin Ødegaard tidligere søndag ettermiddag.

Dermed kunne Manchester United hoppe ett poeng foran Newcastle med seier mot West Ham – men de røde djevlene rotet det til for seg selv i hovedstaden:

Midtveis i første omgang la Saïd Benrahma ut på et soloraid fra midtbanen, ble omringet av tre United-spillere og skjøt i steget:

Avslutningen spratt to ganger på vei til keeper David de Gea. Spanjolen kastet seg mot ballen, men høyrehånden sviktet fullstendig:

– Benrahma får god hjelp av en blaut klut i målet. Det er en gedigen keepertabbe. Han sender i vei et fisleskudd av dimensjoner og De Gea ser fryktelig gammel ut i den situasjonen, sier fotballekspert Pål André Helland i sendingen til Viaplay.

0–1-tapet gjør at Manchester United blir værende på den viktige fjerdeplassen viktige fjerdeplassen Kun lagene som havner fra 1. til 4.-plass i Premier League vil få spille Champions League neste sesong. med 63 poeng.

Erkerival Liverpool er nå kun ett poeng bak, men de røde fra Merseyside har spilt én kamp mer.

Ifølge OptaJoe er det den fjerde tabben som fører til mål fra De Gea denne sesongen. Det er delt flest sammen med Hugo Lloris.

– Ja, det er en stygg tabbe. Men tabber er en del av fotballen og vi må håndtere det som et lag. Han har holdt nullen mest av alle denne sesongen (15 kamper), men som lag må vi være bedre, sier United-manager Erik ten Hag i et intervju vist på Viaplay.

– Vi trenger ikke å fokusere på det. Han har reddet oss så mange ganger, sier Bruno Fernandes til BT Sports på spørsmål om tabben til De Gea.

I studio til BT Sports sier tidligere United-profil Rio Ferdinand at han ikke tviler på De Geas evner som målvakt - men at det er andre områder som gjør at han stiller seg tvilsom til spanjolens fremtid i klubben:

– Spørsmålet jeg stiller meg selv er: er han god nok med ballen i beina til å spille for Erik ten Hag? Er han en god nok fotballspiller til å spille for Manchester United? undrer Ferdinand før han fortsetter:

– Den eneste personen som kan svare på det er Erik ten Hag, og det svaret får vi etter sesongen.

Manchester United hadde mesteparten av ballbesittelsen i London, men klarte aldri å virkelig true Fabianski i West Ham-målet.

Med 1–0 seier står West Ham med 37 poeng og er syv poeng over nedrykksstreken.

Manchester Uniteds tap i London – sesongens første mot et lag fra nedre halvdel av tabellen – gjør at spenningen i kampen om Champions League-plassene virkelig lever:

Slik ser det ut i kampen om topp fire-plass

Kun de fire øverste plassene i Premier League vil gi en plass i Champions League, uavhengig av om Manchester City vinner Champions League.

Her er en oversikt over hvor mange poeng lagene i topp fire-striden kan ende opp med:

United vil med seier i sine fire siste kamper ende på 75 poeng.

Liverpool kan maksimalt ende på 71 poeng.

Brighton kan ende på 73 poeng, men har tøffe kamper mot blant annet Arsenal, Manchester City og Newcastle igjen.

Newcastle vil med full uttelling på sine fire siste ende på 77 poeng.

Tottenham vil med seier i sine tre siste stå med 66 poeng.

Resterende kamper for lagene i topp fire-striden: Newcastle: Leeds (A), Brighton (H), Leicester (H), Chelsea (B) Manchester United: Wolverhampton (H), Bournemouth (B), Chelsea (H), Fulham (H) Liverpool: Leicester (B), Aston Villa (H), Southampton (B) Brighton: Everton (H), Arsenal (B), Newcastle (B), Southampton (H), Manchester City (H), Aston Villa (B) Tottenham: Aston Villa (B), Brentford (H), Leeds (B)