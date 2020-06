I fjor tok han sølv i Eliteserien. Nå kjemper han om plassen på Start-laget

Tre midtstoppere til to plasser. Start-trener Joey Hardarson har et vanskelig valg foran seg. Blant alternativene er en sølvvinner fra i fjor.

Vegard Bergan håper å kapre en av tre stopperplasser i start. Foto: Steffen Stenersen

– Jeg var på utgående kontrakt og fikk høre at Start var interessert. Jeg er blitt forespeilet å spille mye her, samtidig som jeg fikk tilbud om en kontrakt på tre sesonger. Det gjorde at jeg hadde veldig lyst til å komme hit.

Det sier Vegard Bergan til Fædrelandsvennen. 25-åringen har lagt noen uker bak seg på treningsfeltet i Start, samt en kamp mot gamle lagkamerater i Odd.

Nå er han ett av tre alternativer på stopperplass foran sesongstarten i Start.

Bergan var tidlig et talent i klubben Hei i Skien. Odd plukket ham opp, hvor han spilte 63 kamper i Eliteserien.

– Trengte et miljøskifte

Foran 2019-sesongen fikk han dog beskjed fra Dag-Eilev Fagermo om at han kom til å få lite spilletid. Bergan måtte ta et tøft valg om å forlate klubben fra hjembyen. Til slutt falt valget på Glimt.

– Jeg hadde godt av et miljøskifte. Det drøye året jeg hadde i Glimt var veldig bra. Jeg fikk være med på en sølvmedalje og følte jeg fikk lært mye, sier Bergan.

– Hvorfor trengte du miljøskifte?

– Jeg hadde hatt den samme treneren i flere år. Fagermo er jo en krevende type, og vi fant vel ut både han og jeg at det var det beste for min utvikling å prøve meg et annet sted, sier Bergan.

Vegard Bergan er ny i Start og klar til å kjempe om plassen på laget. Foto: Steffen Stenersen

Det ble 21 kamper for laget som tok sølv i fjorårets eliteserie. Nå blir det trolig kamp i andre enden av tabellen for et Start-lag som vil etablere seg i Eliteserien.

Jørgensen-skade skaper hodebry

Med Henrik Gjesdal ute med skade og Damion Lowe borte fra klubben, ligger det an til at det er tre mann som kjemper om de to stopperplassene. I tillegg til Bergan gjelder det talentet Jesper Daland og rutinerte Joackim Jørgensen.

Sistnevnte er trolig sikker på laget, men sliter med et kne som kan skape trøbbel gjennom det tette kampprogrammet.

– Det gjør litt vondt på sida av leddbåndet når jeg slår innsidepasninger. Men det går greit, sier Jørgensen, som ikke virker veldig bekymret på egne vegne.

Men det er sannsynlig at det blir en del rullering på stopperplass som følge av en usikker situasjon rundt Jørgensen i et hektisk program.

– Vi føler vi har god kontroll på kneet til Joackim, så må vi ta en vurdering etter kampen mot Sarpsborg om hvordan vi får han friskest mulig inn mot seriestart, sier Hardarson.

Joackim Jørgensen måtte få hjelp til å teipe kneet sitt på søndagens trening. Foto: Steffen Stenersen

– Jeg føler meg trygg på alle tre. Jesper har vist gjennom vinteren at han er til å stole på. Jeg er ikke redd i det hele tatt for å bruke han. Så har vi Joackim og Vegard som litt mer rutinerte og som er til å stole på. Så får vi se hvordan det blir til slutt, sier Start-trener Joey Hardarson.

Jesper Daland har imponert de siste ukene og slik det ligger an nå kan det bli vanskelig å vrake stortalentet som av Fædrelandsvennen ble kåret til Starts beste mot Odd. Det betyr at enten Jørgensen eller Bergan vil måtte sitte på benken i serieåpningen.

– Alle tre er kapable til å spille sammen

Jørgensen selv sier han ikke er mer skadet enn at han kan spille alle kamper. Samtidig er han trygg på sine to lagkamerater.

– De er to høyreiste midtstoppere begge to. Vegard har en del mer erfaring enn Daland, mens Daland er kanskje enda mer spennende offensivt. Hvordan trenerne har tenkt til å gjøre det har jeg ikke peiling på, men alle tre er kapable til å spille sammen om det trengs, sier Jørgensen.

Jesper Daland har imponert for Start den siste tiden. Foto: Steffen Stenersen

– Jeg synes den kampen om plassen på laget bare er gøy, sa Daland etter kampen mot Odd.

Mens Vegard Bergan også er klar for å bidra fra første stund.

– Måten de drev på i Bodø/Glimt gjorde at jeg ble utfordret som spiller og det har gjort meg bedre. Det er tøffe krav til stopperrollen der oppe, og jeg vet at det blir stilt krav til meg her også. Jeg er klar til å ta opp kampen og vise meg fra min beste side. Jeg føler jeg har en del i bagasjen som jeg kan bidra med inn i gruppa, sier Vegard Bergan.

Av andre nyheter fra Start-leiren er det verdt å melde at Eirik Schulze trente for fullt mandag, og er etter alt å dømme inne i troppen mot Sarpsborg 08 onsdag. Afeez Aremu sto over mandagens økt med det som beskrives som en liten kjenning. Han skal være klar igjen tirsdag.