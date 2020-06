Koronakompensasjon treffer ikke AaFK – frykter millionsmell

Daglig leder Geir S. Vik i AaFK håper det er mulig å endre måten kompensasjonsordningen treffer klubben på, hvis ikke risikerer AaFK et stort milliontap. Foto: Staale Wattø

Hvis ikke den foreslåtte kompensasjonsordningen for toppklubbene i Norge endres, risikerer AaFK å sitte igjen med et tap på et tosifret millionbeløp.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn