Start-profilen om det tøffe fjoråret: – Det tok bort tankene fra fotball helt. Det gjorde det vanskelig å fokusere

Kevin Kabran og resten av Start-laget trente rolig dagen etter kampen mot Sarpsborg 08. Foto: Kristin Ellefsen

Farens dødsfall gjorde sitt til at sesongoppkjøringen 2019 ble alt annet enn optimal for Kevin Kabran. Nå er han på et helt annet sted mentalt, ifølge seg selv.