Deila klar for amerikansk klubb

Under en måned etter at Ronny Deila forlenget kontrakten med Vålerenga, er han klar som trener for MLS-klubben New York City.

Ronny Deila forlater Vålerenga. Han er ansatt som ny trener i New York City FC. Foto: Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NTB

Han har undertegnet en treårskontrakt med den tidligere klubben til Mikkel «Mix» Diskerud» og Jo Inge Berget. Det skjer etter tre år som Vålerenga-trener.

New York City bekrefter nyheten på sitt nettsted.

– Da muligheten til å bli hovedtrener i New York City FC dukket opp, var det en drøm som gikk i oppfyllelse for meg, sier Deila til nycfc.com.

Deila tar over trenerjobben etter spanjolen Domenec Torrent, som ga seg i november.

– Vi gleder oss veldig over å få Ronny inn. Etter et grundig trenersøk er vi sikre på at vi har funnet en som passer perfekt som New York City FC, sier administrerende direktør Brad Sims i den amerikanske klubben.

Fakta Ronny Deila: Alder: 44 år (født 21. september 1975) Klubb: New York City FC (USA) Tidligere klubber som trener: Vålerenga (2017-2019), Celtic (2014-2016), Strømsgodset (2008-2014), assistent i Strømsgodset (2006-2007), Brodd (2005). Klubber som spiller: Sparta/Bragerøen (2009-2011), Strømsgodset (2006-2008), Viking (2005), Odd (1993-2004), Urædd. Posisjon: Forsvarsspiller Trenermeritter: NM-gull (2010) og seriegull (2013) med Strømsgodset. Seriegull (2015 og 2016) og ligacuptittel (2015) med Celtic. Aktuell: Ble mandag ansatt som hovedtrener i MLS-klubben New York City FC.

Ny sjanse

Dette blir andre gang Deila får prøve seg som trener i utlandet. Han var trener for den skotske storklubben Celtic fra 2014 til 2016. Den jobben fikk han etter å ha ledet Strømsgodset til seriegull i 2013.

I Skottland ble det seriegull to år på rad og ett ligacupgull, men etter manglende kvalifisering til Champions League og skuffende resultater mot blant andre Rangers, valgte nordmannen å gå av som trener etter 2014/15-sesongen.

I juli 2016 fikk han jobben i Vålerenga.

Deila trente Celtic fra 2014 til 2016. Nå prøver han seg i utlandet igjen. Foto: Russell Cheyne / Reuters

Trenerjakt i gang

Etter to sesonger i VIF med gradvis stigning på tabellen i 2017 og 2018, ble 2019-sesongen en stor skuffelse. Etter en god start på sesongen gikk Oslo-klubben på en rekke med tolv kamper uten seier og endte til slutt på tiendeplass.

Deila måtte tåle kritikk, men 12. desember ble det likevel kunngjort at den tidligere Celtic-treneren fikk forlenget kontrakten sin med Vålerenga ut 2022-sesongen.

Med drøye tre måneder til seriestart i Eliteserien, må Vålerenga ut på trenerjakt. Den prosessen er allerede satt i gang.

– Strategien til klubben ligger fast og er ikke personavhengig. Vi ser etter en ny hovedtrener som ønsker å være med på vår satsing på å utvikle unge spillere, sier styreleder Thomas Baardseng til vif-fotball.no.

City Football Group

Deilas kommende arbeidsgiver er under eierskap av City Football Group, som er mest kjent som eier av Manchester City.

Selskapet har som mål å eie en klubb på hvert kontinent, og utenom New York City og Manchester City eier de også blant andre Melbourne City FC i Australia og Mumbai City FC i India.

Allerede siden han var trener for Strømsgodset har Deila hatt et godt forhold til City Football Group, og kontakten har han opprettholdt også i Celtic og Vålerenga. Med Vålerenga leide han inn Ernest Agyiri fra Manchester City.

Publisert: Publisert 6. januar 2020 15:08 Oppdatert: 6. januar 2020 15:39