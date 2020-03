Sandnes Ulf pirrer, men har to store utfordringer

KOMMENTAR: Én måned før seriestart står Sandnes Ulf i fare for å bli klubben med de mest skrantende spillerne i Obosligaen. Det kan ødelegge en hel sesong.

Steffen Landro er ubestridt trenersjef og innfører nytt spilleopplegg i Sandnes Ulf. Olli Harder til venstre og Jason St. Juste er viktige medarbeidere på og utenfor banen. Foto: Pål Christensen

Du ser at det er noe nytt, positivt, offensivt og pirrende over de lyseblå. Budskapet fra trener Steffen Landro og hans stab begynner å feste seg.

Du ser at spillerne virker piggere og lettere, kjappere og fysisk sterkere, men samtidig hangler et helt lag, ti utespillere. Det er urovekkende, veldig urovekkende.

Gode i korte perioder

Og det har vist igjen i kampene, naturligvis. Unntatt noen korte, gode perioder, som første omgang mot Åsane i Marbella fredag, har prestasjonene vært middelmådige med relevante motstandere.

Jeg sier ikke at spillerne skranter på grunn av opplegget, men konstaterer at disse er ute, de fleste lenge:

Christian Landu Landu med hodeskade.

Jostein Ekeland med neseskade.

Johannes Nuñez med rygg og hofteskade.

Kent Håvard Eriksen med strekkskade.

Matteo Vallotto med kneskade.

Sanel Kapidzic med skade i fotbladet.

Maxwell Effiom med ankelskade.

Tord Johnsen Salte med akillesskade.

Christer Reppesgård Hansen med muskelskade.

En rekke lang som et vondt år, og et utgangspunkt som gjør det svært utfordrende å skape et godt lag. Ári Mohr Jónsson er heller ikke hundre prosent frisk etter kneskaden for halvannet år siden, og en spiss som Effiom med smerteterskel nær null, gjør det ikke enklere.

Hviler den forbannelse over klubben?

Skadene til Landu Landu og Ekeland er det umulig å gardere seg mot. Når disse kommer i tillegg til vanlige idrettsskader, er det så du lurer på om det hviler en slags forbannelse over klubben.

For skader og sjukdom er en gjenganger de siste årene. Eriksen, Kapidzic, Mohr Jónsson og Reppesgård Hansen drar med seg skader fra forrige sesong.

Uten en vond tanke om Reppesgård Hansen, han ville vært perfekt i Landros bakre treer, er det grunn til å minne om at han spilte i Sandnes Ulf i fjor høst, var skadeplaget, skrev ny kontrakt i januar, men kommer neppe til å spille denne sesongen.

Det er lov å undres over om Sandnes Ulfs medisinske personell har gjort jobben.

Spillerne trenger å øve som lag

Resultatene etter fem treningskamper er så som så og betyr egentlig intet, de lyseblå har som andre norske lag hverken tapt eller vunnet poeng så langt, det skjer først når Tromsø er motstander på Øster Hus Arena 4. april.

Men du må øve for få til noe nytt. Det holder ikke å drive som Sandnes Ulf turn og gym, dette handler om Sandnes Ulf fotball.

Opplegget Steffen Landro forsøker å innføre, er ikke bare en ny tallkombinasjon, det er ny og utfordrende metode for å presse og angripe motstanderen.

Metoden krever at du øver, at spillerne finner og forstår hverandre, skaper gode relasjoner, men du kan ikke øve når du ikke er med. Fire, maks fem av dem som spilte to kamper i Spania forrige uke, er med når serien starter viss skadesituasjonen bedrer seg.

Dessuten må Sandnes Ulf ha inn to, tre pasningssikre forsvarsspillere.

Her er det lys i enden av tunnelen.

Espen Hammer Berger på sin første trening med Sandnes Ulf mandag formiddag, trønder har signert kontrakt ut 2021. Her i midten sammen med André Sødlund til venstre og Ingvald Halgunset. Foto: Pål Christensen

Hammer Berger ut 2021

Espen Hammer Berger, en solid stopper fra Levanger, nå i Start, sluttet seg til troppen mandag. Han har skrevet kontrakt ut sesongen 2021.

Berger har over 100 kamper i Obosligaen for Levanger og Start, dessuten spilte han 19 kamper i eliteserien for Start i 2018.

Markus Nakkim kan fortsatt bli lyseblå. Den tidligere VIF- og Viking-stopperen har flere tilbud.

Og kanskje dukker en skadefri Tord Johnsen Salte opp en av de første dagene. I så fall lysner det veldig.

Tre av de nye går rett inn på laget

Tre av de nye handlet av Landro spiller serieåpningen.

André Sødlund er akkurat den drivende midtbanespilleren Landro lovet.

Sander Ringberg, lynrask og hissig, kan bli publikumsyndling på Øster Hus Arena, se opp folkens.

Jostein Ekeland også, 22-åringen vil utvikle seg enormt når han nå får spille fast på dette nivået. Han gleder seg til å spille mot gamle lagkamerater i Viking FK kommende fredag viss ikke kampen blir avlyst grunnet corona-faren.

Johannes Nuñez, den fjerde hentet av Landro, har alt som trengs for å bli god, men har ikke fått vist seg så langt.

Prosjekt Landro beveger seg sakte med smul vind i seilene, men vil få bedre bør med nye stoppere samt Christian Landu Landu, Ári Mohr Jónsson (45 minutter mot Åsane) og Kent Håvard Eriksen på banen.

PS: Dessverre for Sandnes Ulfs fans synes unge Kaloyan Kostadinov å være tapt. Brøndby, Stabæk og Molde var på speiding under begge kampene i Spania. Stabæks trenerpar, Janne Jønsson og Petter Belsvik, så størsteparten av kampen mot Åsane.

Det foreligger bud, men Sandnes Ulf selger neppe viss ikke prisen legger seg opp mot én million kroner.