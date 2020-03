Norge knuste konkurrentene i Holmenkollen

Norges hoppere vant suverent på lagkonkurransen i Raw Air i Holmenkollen.

Daniel-André Tande kunne smile etter at Norge vant lagkonkurransen i Raw Air i Holmenkollen lørdag. Foto: Terje Bendiksby

Norge vant med hele 36,5 poeng ned til annenplass Tyskland på lagkonkurransen i Raw Air lørdag.

Slovenia endte som nummer tre, 43,2 poeng bak Norge.

– Dette betyr veldig mye. Vi var enige hele gjengen om at vi ikke kunne ha det som i Lahti. Dette er vår bakke og da må vi trøkke til. Så det er ekstra deilig at vi vinner på denne måten, sa Daniel-André Tande til NRK etter at seieren var sikret for Norge.

Forfang og Tande med kjempehopp

Den andre omgangen åpnet med et kjempehopp av Johann André Forfang. 24-åringen hoppet imponerende 131,5 meter og økte ledelsen ned til annenplass Tyskland.

– Du verden, han leverer klassehopp om dagen. Og når det da er gode forhold får han betalt, sa NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

– Jeg bare storkoste meg egentlig. De eneste som kunne gjort det bedre, var publikum, spøkte Forfang til NRK.

Robert Johansson ville ikke være noe dårligere. Johansson, som leverte Norges svakeste hopp på 121,5 meter i den første omgangen, endte på 130 meter i finaleomgangen.

Johann André Forfang hoppet hele 131,5 meter i den andre omgangen, da Norge vant lagkonkurransen i Holmenkollen. Foto: Terje Bendiksby

Tande fulgte opp med å hoppe hele 133 meter under gode forhold. Tande fikk en svært stor høyde ut fra hoppkanten, men slet litt med nedslaget.

Men det gjorde ingenting, for etter den andre omgangen hadde Norge en ledelse med 25,4 poeng ned til Tyskland.

Marius Lindvik sikret seieren for Norge med et siste hopp på 132 meter.

Småsyk Lindvik

Norge hadde et svært godt utgangspunkt etter første omgang, etter at de ledet med 8,3 poeng over annenplass Tyskland etter den første omgangen.

Daniel-André Tande hoppet som tredjemann for Norge, og leverte det lengste hoppet i den første omgangen. Tande endte på 131,5 meter.

Marius Lindvik hoppet sist for Norge, og fikk til et hopp på 126 meter. Lindvik sto over prøveomgangen, og forteller at han ikke var 100 prosent frisk lørdag.

– Jeg følte meg litt småsyk tidligere i dag, så jeg prioriterte å være klar for første- og annenomgang i dag, fortalte Lindvik til NRK.

Etter dagens lagkonkurranse er Lindvik den beste plasserte nordmanne i sammendraget av Raw Air. Han ligger på annenplass, 0,9 poeng bak tyske Constantin Schmid.