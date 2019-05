NRK og TV 2 deler fotball-VM mellom seg

De to kanalene deler helt likt på å vise VM-kampene, som begynner 7. juni med vertslandet Frankrike mot Sør-Korea og avsluttes 7. juli med finalen.

– Vi har etter hvert et velsmurt samarbeid med gode kolleger i NRK, der vi utfyller og løfter hverandre på de store anledningene, sier Vegard Jansen Hagen, sportsredaktør i TV 2 i en pressemelding.

Han får godord tilbake av NRK-kollega Egil Sundvor:

– Vi er glade for at det gode samarbeidet fortsetter og at vi sammen gjør det enkelt for publikum å holde oversikt over hvilke kamper som sendes hvor, sier NRKs sportsredaktør, Egil Sundvor.

TV 2 sender Norge-Nigeria 8. juni og Sør-Korea-Norge 17. juni, mens NRK sender Frankrike-Norge 12. juni.

De to kanalene sender to kvartfinaler hver og hver sin semifinale. Bronsefinalen og finalen går begge på NRK.

NRK henter inn tidligere toppseriespiller Melissa Wiik, som nå er trener for Sandefjord Fotball Kvinner i 2. divisjon. Hun kompletterer de faste ekspertene Carl-Erik Torp og Morten Morisbak Skjønsberg. Programleder for NRKs sendinger blir Andreas Hagen.

TV 2 stiller med programlederne Julie Strømsvåg, Jon Børrestad og Jan-Henrik Børslid. Som eksperter satser kanalen på Solveig Gulbrandsen, Lene Mykjåland og Erik Thorstvedt.

Kampene kommenteres av Harald Bredeli, Kasper Wikestad og Peder Mørtvedt (TV 2) og Christian Nilssen, Andreas Stabrun Smith, Thomas Lerdahl og Olav Traaen (NRK).