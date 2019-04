Fem snakkiser etter TIL-Viking: «En skikkelig juniortabbe»

TIL – VIKING: 0–2

Dette er temaene som diskuteres etter årets første hjemmekamp.

1. Karlstrøm grep sjansen

En skade på lørdagens trening på Gudmund Kongshavn (28) ga Jacob Karlstrøm (22) sjansen fra start. Karlstrøm var langt nede etter å ha blitt vraket til serieåpninga etter at det har vært vidåpent hele sesongen om hvem som skulle vokte buret for TIL denne sesongen.

Kongshavn er ventet tilbake i trening til uka, men det er slettes ikke sikkert at han automatisk får tilbake plassen etter Karlstrøms gode kamp. Simo Valakari har et tøft valg å gjøre på keeperplassen foran bortekampen mot Vålerenga.

2. Pirinens juniortabbe

Finske Juha Pirinen gjorde en kjempemiss allerede etter 8 minutters spill da han enkelt skulle klarere et Viking-innlegg, men den rutinerte landslagsbacken så ut som alt annet enn det, da han med en skikkelig «juniorfeil» klarerte ballen rett i beina på Vikings Kristian Thorstvedt, som bare kunne sette foten og trille ballen enkelt i mål.

Altfor svakt av 27-åringen som står med 16 A-landskamper for Finland. Hadde også en grov miss i forkant som resulterte i bortelagets angrep som førte til det første målet i kampen.

Fakta: KAMPFAKTA Eliteserien 2. runde Alfheim stadion, søndag TIL 0 (0) Viking 2 (1) Mål: 0–1 (8) Kristian Thorstvedt, 0–2 (90) Thorstvedt Gult kort: Anders Jenssen, Lasse Nilsen og Kent-Are Antonsen, TIL. Zlatko Tripic, Fredrik Torsteinbø og Tommy Høiland og Rolf Daniel Vikstøl, Viking. Sjanser: 4–3 Cornere: 9–4 Tilskuere: 2.888 Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding IL

3. Marcus Holmgren Pedersen

18-åringen kom inn for russiske Artem Sokol kun åtte minutter ut i 2. omgang for første gangen denne sesongen og hurtigtoget fra Hammerfest viste meget gode takter med høy fart og flere gode innlegg. Han var et konstant uromoment fra minuttet han kom inn.

4. Brayan Rojas

TILs nye costaricanske spiss gikk nok en gang målløs av banen. Costaricaneren har ennå til gode å overbevise i TIL-drakten. Med Runar Espejord fortsatt ute på ubestemt tid og en langtidsskade på Mushaga Bakenga, undrer nok mange seg for hvem som skal score på topp for «Gutan» dersom ikke Rojas snart kommer i gang.

5. Slipper inn igjen

Igjen klarte ikke «Gutan» å holde nullen. Det har vært et problem i lang tid for Simo Valakaris menn som henger igjen fra fjoråret, uansett om de spiller med tre eller fire mann bak.

Sist gang TIL holdt nullen var i den målløse hjemmekampen mot Stabæk 16. september i fjor. Dette var 10. kamp på rad i Eliteserien at «Gutan» slipper inn mål. Dette var TILs fjerde strake hjemmetap, dersom du tar med fjorårssesongen. Forrige gang «Gutan» vant på eget gress var 1. oktober 2018 da de slo Brann 2–1.