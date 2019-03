Brann skal ha samme type lysshow på Stadion som Tottenham

Brann Stadion: Stadion-matten ligger der i mørket, for første gang i historien innrammet av tribuner hele veien rundt. Plutselig kommer lyset på. Det blinker, jager og fokuserer.

Et lite øyeblikk føles denne kalde vårkvelden mer som å være ute på byen natt til søndag, enn å være på et 100 år gammelt fotballstadion.

– Det gøyeste er at Vibeke har lært seg å styre lyset selv, sier Camilla Schutz, kommersiell leder i Brann.

Hun referer til daglig leder Vibeke Johannesen, som akkurat har kommet ut av teknikerrommet like ved spillertunnelen på Stadion. Her innefra styres det nye LED-lyset Brann har fått montert på toppen av alle fire tribunene i forbindelse med Stadion-utbyggingen som har pågått det siste året.

Marita Aarekol

Ekstremt lyst

BT har fått systemet demonstrert og kan bevitne at det nye flomlyset gjør at spilleflaten nå nesten er mer opplyst enn midt på dagen. Når man går ut på banen og LED-lampene er stilt inn på «high» slik det skal være når det er kamp, må man nesten myse.

Så lyst er det.

Det sterke lyset skal gjøre det bedre å se kampen for dem som er på tribunen, og ikke minst er det en fordel for TV-bildene og pressefotografene som skal dokumentere Branns kamper.

Men LED-systemet gir også andre muligheter. Det går an å ha spotlight på enkeltspillere under oppvarming, for eksempel. Lyset kan blinke og «danse» i takt med Brann-sanger.

Kort sagt, på en helt annen måte kan det nye systemet være med på å skape stemning på Stadion enn hva som var mulig med tradisjonell belysning tidligere.

Det nye lyssystemet blir levert av Musco, som også står for belysningen på Tottenhams nye White Hart Lane som blir åpnet i disse dager. Se twitter-videoen under for å få en smakebit på hvordan det ser ut der, Brann kan gjøre mye av det samme.

– Vi må prøve oss frem, men det nye lyset gir oss veldig spennende muligheter. For eksempel kan vi ha det helt mørkt når vi har pyro på tribunen og vi kan ha lyseffekter som spiller sammen med musikk på en veldig kul måte, sier Vibeke Johannesen.

– Kan det bli for mye show?

– Det er selvsagt kampen og spillet som alltid skal være det viktigste. Den nye tribunen, kiosker, toaletter, lyd og lys er elementer som skal til for å lage en best mulig ramme rundt kampen, sier Johannesen.

Marita Aarekol

Her er alt som er nytt

I tillegg til lysshow mener Brann at de har forbedret en rekke ting med Stadion-opplevelsen før den kommende sesongen. Her er en oversikt:

Helt ny tribune langs den søndre langsiden.

Hjørnene mot kortsidene i sørøst og sørvest er bygget igjen slik at Stadion er «tett».

Nye kiosker og toaletter i den nye tribunene. Også oppgraderte fasiliteter andre steder på Stadion.

Forbedret lydanlegg.

Nye storskjermer.

Bedre handicapplasser.

Rødfarget Stadion. Så mye som mulig av betongen skal males rød. Leilighetene som er bygget over den nye langsiden skal tildekkes perforert gardin med supporterbilder og Brann-flagg.

Vil ha folk tidligere på kamp

Brann har også satt inn en offensiv for å få folk til å komme tidligere på kamp.

– Spillerne blir påvirket av atmosfæren under oppvarming, både våre egne og motspillerne. Vi kan gi et inntrykk av at «dette er Branns fort», sier Johannesen.

Ifølge Brann har flere potensielle partoutkortkjøpere vært inne på Stadion for å få demonstrert den nye tribunen. Torsdag ettermiddag er det åpen dag der alle kan komme og se.

– Så langt har vi har solgt 6700 partoutkort. Det er mer enn vi solgte i hele fjor (6640), sier Schutz.