Han kranglet med dommeren etter dramatisk tap mot Carlsen. Nå møter han nordmannen i finale

Det 16 år gamle supertalentet Alireza Firouzja vant semifinalen i lynsjakkturneringen Banter Blitz Cup. Nå venter en kjent nordmann i finalen.

Alireza Firouzja bergtar sjakkverdenen. Her er han under lyn- og hurtigsjakk-VM i St. Petersburg. Foto: Lennart Ootes (wrbc2018.com)

Firouzja slo indiske Sunilduth Lyna Narayanan i semifinalen fredag kveld. Dermed er han klar for finale mot Magnus Carlsen i lynsjakkturneringen Banter Blitz Cup.

Hele turneringen foregår på nettet. Det er foreløpig noe usikkert når Carlsen og Firouzja møtes.

Dramatisk VM-avslutning

Den norske stjernen og det 16 år gamle supertalentet fra Iran har sørget for noen begivenhetsrike oppgjør tidligere. På siste dag av fjorårets VM i lyn- og hurtigsjakk møttes Carlsen og spilleren som spås å ta over hans trone en gang i fremtiden.

Partiet var svært viktig for utfallet av mesterskapet, som Carlsen til slutt vant. Carlsen var i trøbbel mot Firouzja, men ble tilkjent seieren etter at Firouzja veltet en av brikkene og ikke hadde mer tid igjen.

Etterpå var det kaotisk. TV-bildene viste en meget irritert Firouzja i krangel med hoveddommeren. Han leverte inn en klage, angivelig ikke fordi han var uenig i resultatet, men fordi han mente et høylytt utbrudd fra Carlsen hadde forstyrret ham under partiet. Noen minutter senere sa hoveddommeren at klagen ble avvist.

Sjakktopp mener iraner tabbet seg ut mot Magnus Carlsen. Anklager 16-åringen for ikke å kunne reglene.

Carlsen overlegen i semifinalen

Selv var Carlsen meget overlegen i tirsdagens semifinale mot Sanan Sjugirov. Den norske stjernen vant ni av ni partier mot russeren.

Firouzja var favoritt mot Narayanan, men måtte likevel jobbe for seieren. Inderen imponerte.

– Han er veldig rask. Jeg vet ikke hvordan jeg skal holde følge, sa Firouzja, noe overraskende, på Chess24s direktesending.

Han karret seg til slutt til en 9–6-seier.

The Guardian skriver at finalen mellom Carlsen og Firouzja sannsynligvis spilles mellom søndag 18. april. Da starter The Magnus Carlsen Invitational.

Magnus Carlsen kan ta nok en turneringsseier, dersom han slår Alireza Firouzja. Foto: Maria Emelianova / AP

Først skal imidlertid vinneren av Banter Blitz Cup etter alt å dømme kåres. Onlineturneringen startet i fjor, da med 132 spillere på deltagerlisten. Et litt unikt grep fra turneringens side er at spillerne kommenterer sine trekk direkte på Chess24.com.

Spilleren som er først til 8,5 poeng (over 16 partier) vinner kampene.

Nå gjenstår kun Carlsen og Firouzja.