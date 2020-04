Nossum nærmer seg ny kontrakt: – På et tidspunkt blir det nok enighet

Herrelandslagstrener i langrenn, Eirik Myhr Nossum (34), sier at både han og Norges Skiforbund ønsker å forlenge kontrakten hans som går ut 1. mai.

Eirik Myhr Nossum sier til TV 2 at han har tro på enighet om ny kontrakt med Skiforbundet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nossum var trener for Petter Northug i flere år før han tok over treneransvaret på landslaget etter Tor Arne Hetland i 2018. Han sier til TV 2 at det går mot ny kontrakt før hans nåværende avtale løper ut.

– Jeg har signalisert at jeg ønsker å fortsette, og Skiforbundet har signalisert at de ønsker å ha meg med videre. Så på et eller annet tidspunkt blir det nok enighet, sier Nossum.

Med Nossum som trener vant herrelandslaget seks gull av seks mulige i VM i Seefeld i februar 2019.