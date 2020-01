Sky Sports: Odion Ighalo blir Manchester United-spiller

Ifølge britiske Sky Sports blir spissen Odion Ighalo (30) Manchester United-spiller.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Odion Ighalo skal nærme seg Manchester United. Foto: Eddie Keogh / REUTERS

Viljam Brodahl Aftenposten

Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United har vært uheldig med skader i de offensive posisjonene den siste tiden.

Stjernespissen Marcus Rashford er ventet å være ute i flere uker. Derfor har nordmannen sett seg nødt til å se etter en erstatter.

Ifølge Sky Sports har United pekt seg ut Odion Ighalo.

Spissen, som for tiden spiller for Shanghai Shenhua i Kina, spilte for osloklubben Lyn mellom 2007 og 2008. Han var også kraftig koblet til Brann, før han forlot Lyn til fordel for Udinese i Italia.

«Manchester United har inngått en avtale med Odion Ighalo om personlige betingelser og lønn over et seks måneders lån fra hans moderklubb Shanghai Shenhua, med opsjon på kjøp», skriver Sky Sports på sine nettsider.

De skriver videre at også klubbene er kommet til enighet.

BBC hevder også Manchester-klubben jobber med å få overgangen i orden. Ifølge den britiske TV-kanalen er spissen i Kina for øyeblikket, noe som gjør forhandlingene mer krevende.

Ighalo har tidligere spilt for Watford i Premier League. Han representeres av den norske agenten Atta Aneke.

Odion Ighalo spilte for Lyn mellom 2007 og 2008. Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Var interessert i King

Fredag formiddag kom det rapporter om at Solskjær var interessert i landsmannen Joshua King. Bournemouth-trener, Eddie Howe, bekreftet senere interessen.

– Jeg skal ikke avvise det dere har lest, men jeg vil ikke si så mye om det. Han er høyt verdsatt av oss og elsket, sa Howe på en pressekonferanse fredag.

Det ble spekulert på at United var villig til å betale 325 millioner kroner for King, noe som vill gjort Bournemouth-spilleren til den dyreste norske fotballspilleren noensinne.

Senere fredag kveld hevdet Sky Sports at avtalen hadde strandet. Det var trolig grunnen til at Manchester United intensiverte interessen for Ighalo.

Ole Gunnar Solskjær jakter på Odion Ighalo. Foto: Phil Noble / REUTERS

Publisert: Publisert: 31. januar 2020 21:55 Oppdatert: 31. januar 2020 23:29

