United-unggutt skrev under på ny kontrakt

Brandon Williams (19) har vært i Manchester United siden han var sju år. Etter en god debutsesong har han nå forlenget med de rødkledde.

Brandon Williams (til venstre) har skrevet under på ny kontrakt. Her i duell med et annet stortalent, Phil Foden i Manchester City. Foto: CARL RECINE / X03807

Williams var på banen i 17 Premier League-kamper sist sesong og noterte seg for én scoring, i det heseblesende 3-3-oppgjøret mot Sheffield United i november.

Den nye kontrakten strekker seg til 2024, med opsjon på forlengelse ytterligere ett år.

– Jeg er veldig stolt over å ha forlenget med United. Det er en drøm som er blitt til virkelighet. Jeg har jobbet ekstremt hardt for dette, og det har vært spesielt for meg å klare å bli en del av laget, sier han til klubbens hjemmesider.

Venstrebacken fikk sjansen fra start da både Luke Shaw og Ashley Young var ute foran oppgjøret mot Brighton i starten av november. I det oppgjøret ble han også kåret til Uniteds beste av supporterne.

– Brandon hadde en utmerket førstesesong, så jeg er veldig glad for at han har skrevet under på en ny kontrakt. Han vet hva det betyr å spille for Manchester United etter å ha vært i klubben siden han var sju år. Jeg gleder meg til å se ham utvikle seg over de neste årene, sier trener Ole Gunnar Solskjær.

