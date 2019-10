Den store kampen i semifinalene blir Vipers Kristiansands hjemmemøte med serierival Molde. Storhamar tar på sin side imot Flint Tønsberg fra 1. divisjon.

– Det blir ingen lett semifinale, men vi vil til finalen. Så derfor skal Molde få kjørt seg, sa Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad under trekningen som ble sendt på Norges Håndballforbunds side på Facebook.

Vidar Ruud, NTB scanpix

Trekningen skjedde to dager etter at kvartfinalene ble unnagjort. Der ble det 28–26-seier for Molde borte mot Fana, mens Vipers slo Fredrikstad 34–27 i Østfold.

I tillegg avanserte Flint Tønsberg med 39–26 hjemme mot Sola. Den siste semifinaleplassen gikk til Storhamar, som knuste Tertnes 42–32 i egen hall.

Semifinalene spilles onsdag 6. november. Finalen går som vanlig i Oslo Spektrum 29. desember. Der kan det fort bli en reprise av fjorårets duell mellom Vipers og Storhamar.

Førstnevnte vant den gang 31–25. Kristiansand-laget sikret seg også kongepokalen i 2017. Før det stakk Larvik av med finaleseieren hele ni sesonger på rad.